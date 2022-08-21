Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’

Sao quốc tế 21/08/2022 19:36

Phim của Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba tuy không đạt được thành công như mong đợi, song vẫn giành được giải thưởng.

Gần đây, giải thưởng Kim Cốt Đóa năm nay đã chính thức công bố. Tuy gây nhiều bất ngờ, nhưng những hạng mục trao giải đều được cho là xứng đáng. Cụ thể, giải Kim Cốt Đóa đã gọi tên loạt bộ phim, người nổi tiếng trúng giải. Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ tuy không đạt được thành công như mong đợi, song vẫn giành được giải phim cổ trang được mong chờ nhất năm.

Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’ - Ảnh 1
Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, 3 hạng mục khác dành cho các bộ phim, đó là giải có sức ảnh hưởng của năm dành cho Tư Đằng; phim nổi tiếng của năm dành cho Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và phim đặc sắc của năm dành cho Ở Rể. Cả 3 bộ phim này đều rất xứng đáng giành giải nên không gây ra tranh cãi.

Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’ - Ảnh 2
Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó, giải thưởng nam nữ diễn viên được hoan nghênh nhất năm dành cho Cung Tuấn, Bạch Lộc cũng nhận được nhiều sự hài lòng. Với Cung Tuấn, trong năm qua nam diễn viên có khá nhiều bộ phim lên sóng, từ Sơn Hà Lệnh, Hoa Viên Ngủ Say, Xin Chào Hỏa Diễm Lam... Dù những bộ phim sau thành tích không tốt, nhưng khó có thể phủ nhận rằng Sơn Hà Lệnh đã mang đến bước đột phá cho Cung Tuấn, giúp anh thu được lượng lớn người hâm mộ.

Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’ - Ảnh 3
Sơn Hà Lệnh của Cung Tuấn - Ảnh: Internet

 

Bạch Lộc trong những năm qua cũng đã chăm chỉ rất nhiều, tham gia không ít bộ phim và từng bước tạo dựng tên tuổi. Năm qua, cô có Châu Sinh Như Cố gây bão nhẹ, nhưng đủ để giành được tình cảm của khán giả. Ngọc Lâu Xuân tuy không hot bằng, nhưng cũng là một bộ phim đáng chú ý của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, việc tham gia Keep Running cũng giúp Bạch Lộc nhận được nhiều sự quan tâm. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng, lại rất nhiệt tình tham gia nên Bạch Lộc được ủng hộ, thu về lượng fan lớn.

Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’ - Ảnh 4
Châu Sinh Như Cố của Bạch Lộc - Ảnh: Internet

 

Tuy rằng những hạng mục trao giải trên đều được cho là xứng đáng, song có vẻ hội anti vẫn không mấy chấp nhận giải thưởng này.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn Bạch Lộc cbiz

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