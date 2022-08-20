Mới đây, hình ảnh hậu trường bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội, hé lộ những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi chính Tang Trĩ và Trần Triết Viễn . Cụ thể, Triệu Lộ Tư cùng Trần Triết Viễn đang quay phân đoạn nữ chính Tang Trĩ cùng nam chính Đoàn Gia Hứa dạo chơi cùng nhau ở trung tâm thương mại. Triệu Lộ Tư có tạo hình năng động trẻ trung, tóc búi cao khoe trọn nét đẹp thanh thuần trong trẻo. Trong khi đó, Trần Triết Viễn diện sơ mi sáng màu, nổi bật với vóc người cao ráo vào visual cực phẩm.

Ở dưới phần bình luận, phần lớn khán giả đều khen ngợi cặp đôi trẻ có ngoại hình trông vừa năng động trẻ trung lại vừa đáng yêu, khi đứng chung khung hình thì khoảng cách điều cao cũng vừa hợp, mang lại cảm giác xứng đôi tràn đầy không khí thanh xuân tươi trẻ.

Tuy nhiên, các fan nguyên tác lại cho rằng hình tượng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viên không đúng với khoảng cách tuổi tác trong nguyên tác bởi trong truyện Tang Trĩ được mô tả chỉ mới là cô bé học cấp 2, trong khi Đoàn Gia Hứa đã vào đại học. Theo đó, nhiều ý kiến phản bác lại rằng lên phim, tuổi của Tang Trĩ có khả năng cao sẽ phải thay đổi mới có thể thông qua khâu xét duyệt lên sóng.

Các fan nguyên tác lại cho rằng hình tượng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viên không đúng với khoảng cách tuổi tác - Ảnh: Internet

Vụng trộm không thể giấu được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Phim là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật Trang Trĩ (Triệu Lộ Tư) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viên). Tang Trĩ lúc còn học cấp 2 thường xuyên bị thầy giáo mời phụ huynh đến trường, vì để tránh phiền phức Tang Trĩ đã quyết định mời anh trai của mình tới thay cho ba mẹ thế nhưng 2 anh em gặp nhau là lại ầm ĩ với nhau, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nhờ Đoàn Gia Hứa (bạn thân cùng phòng của anh trai) giúp đỡ. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Sau này, Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia xa mỗi người một nơi, hiểu lầm cũng dần xuất hiện khiến mối quan hệ giữa hai người dần phai nhạt. Mãi cho đến khi Tang Trĩ thi đậu vào một trường đại học ở thành phố mà Đoàn Gia Hứa đang ở, sợi chỉ đỏ giữa 2 người mới dần được hàn gắn. Tang Trĩ cũng phát hiện ra những áp lực mà Gia Hứa phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, cô quyết tâm bảo vệ và chăm sóc anh, tình yêu giấu kín nhiều năm một lần nữa được nhen nhóm.

Vụng trộm không thể giấu bao gồm 24 tập, dự kiến ghi hình trong vòng 3 tháng. Phim do Công ty Wajijiwa và Kỳ Thước Ảnh Nghiệp đồng sản xuất, hứa hẹn sớm ngày ra mắt khán giả.