Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư không ngừng tăng mạnh điểm số, fan couple càng háo hức trước thông tin Lộ Tư-Ngô Lỗi chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện

Sao quốc tế 18/08/2022 11:51

Cộng đồng mạng lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ góp mặt trong sự kiện của thương hiệu BVLGARI sắp diễn ra vào ngày 24/8 tới đây tại Thượng Hải.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền thông tin Ngô LỗiTriệu Lộ Tư sẽ góp mặt trong sự kiện của thương hiệu BVLGARI sắp diễn ra vào ngày 24/8 tới đây tại Thượng Hải.

Trước đó, Ngô Lỗi chia sẻ thông tin cho biết anh với tư cách người phát ngôn sẽ tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm của Bvlgari vào 24/8 tại Thượng Hải. Trùng hợp cư dân mạng phát hiện theo lịch trình của Triệu Lộ Tư cũng sẽ tới Thượng Hải để tham dự sự kiện vào ngày này. Theo nguồn tin, nữ diễn viên hiện đang là đại sứ khu vực Trung Quốc của Bvlgari nên có khả năng cao sự kiện được nhắc đến là sự kiện của Bvlgari. Người hâm mộ Tinh Hán Xán Lạn hiện đang hết sức mong chờ màn hội ngộ của bộ đôi.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư không ngừng tăng mạnh điểm số, fan couple càng háo hức trước thông tin Lộ Tư-Ngô Lỗi chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện - Ảnh 1
Cộng đồng mạng lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ góp mặt trong sự kiện của thương hiệu BVLGARI sắp diễn ra - Ảnh: Internet

 

Trước thông tin đó, từ khóa “ Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư ” cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo (cụ thể xếp ở No.1 hotsearch), trong khi chủ đề liên quan đến màn hội ngộ của cặp đôi cũng được bàn luận sôi nổi .

Nối tiếp tin mừng cho các fan couple thì mới đây, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính cũng đang ghi nhận thành tích mới khi điểm Douban hiện đã cán mốc 7.5 điểm. Trước đó , bộ phim đã mở điểm Douban với 7.4 điểm, nhận mưa lời khen cho nội dung cốt truyện hấp dẫn , tạo hình bối cảnh mãn nhãn và dàn cast từ chính đến phụ đều có diễn xuất ổn định, khắc họa nên cá tính riêng biệt cho mỗi nhân vật .

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư không ngừng tăng mạnh điểm số, fan couple càng háo hức trước thông tin Lộ Tư-Ngô Lỗi chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện - Ảnh 2
Từ khóa “ Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư ” cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo - Ảnh: Internet

 

Được biết, bộ phim ‘Tinh Hán Xán Lạn’ kể về Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) từ lúc lọt lòng đã phải xa gia đình sống cùng nhà nội nhưng bị xem như nha hoàn  khiến Trình Thiếu Thương ôm hận mà lớn, trở thành nữ tử thông minh mà cũng lắm mưu mẹo. Bên cạnh đó, là câu chuyện ban đầu như oan gia, sau lại thành phu thê, ở giữa là quá trình tìm hiểu, thấu hiểu nhau đầy thú vị của Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi).

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư không ngừng tăng mạnh điểm số, fan couple càng háo hức trước thông tin Lộ Tư-Ngô Lỗi chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Sau khi chiếu được hơn nửa chặng đường , Tinh Hán Xán Lạn hiện vẫn đang giữ vững phong độ với cốt truyện được chấp bút rất chắc tay, dự kiến sẽ sắp đến điểm cao trào khi màn trả thù đặc sắc của nam chính Lăng Bất Nghi chuẩn bị lên sóng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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