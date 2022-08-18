Dàn mỹ nhân được mệnh danh là ‘ngọt muội’ của Cbiz: Triệu Lộ Tư giữ vững thành trì ngọt ngào trong lòng fan, Điền Hi Vi làm lố tự pr danh xưng ‘đệ nhất ngọt muội’

Sao quốc tế 18/08/2022 21:33

Làng giải trí Hoa ngữ có những “ngọt muội” với visual gây thương nhớ thường dễ được lòng khán giả nhất.

Triệu Lộ Tư

Dàn mỹ nhân được mệnh danh là ‘ngọt muội’ của Cbiz: Triệu Lộ Tư giữ vững thành trì ngọt ngào trong lòng fan, Điền Hi Vi làm lố tự pr danh xưng ‘đệ nhất ngọt muội’ - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Có thể nói, Triệu Lộ Tư là cái tên nổi trội nhất nhì trong dàn mỹ nhân thế hệ sau 1995 của showbiz Hoa ngữ hiện nay. Với gương mặt dễ thương và nụ cười ngọt đến lịm tim, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn dễ dàng khiến bao trái tim phải xiêu lòng.

Hơn nữa, nàng “thánh nữ xuyên không” cũng góp mặt trong không ít bộ phim ngôn tình ngọt sủng gây bão như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Yêu Em Từ Dạ Dày... khiến cho hình tượng “ngọt muội” của cô nàng càng thêm củng cố trong mắt khán giả.

Điền Hi Vi

Dàn mỹ nhân được mệnh danh là ‘ngọt muội’ của Cbiz: Triệu Lộ Tư giữ vững thành trì ngọt ngào trong lòng fan, Điền Hi Vi làm lố tự pr danh xưng ‘đệ nhất ngọt muội’ - Ảnh 2
Điền Vi Hi - Ảnh: Internet

 

Trên các diễn đàn giải trí, ngôi sao trẻ Điền Vi Hi được tung hô là “đệ nhất ngọt muội” của showbiz Hoa ngữ. Dù chỉ là một diễn viên không mấy danh tiếng, cũng chưa có tác phẩm gì nổi bật. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại lưu truyền khá nhiều tin đồn người đẹp này được nhắm đến cho các dự án phim khủng.

Không những thế có tin đồn Điền Hi Vi tranh vai với Triệu Lộ Tư được lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Cụ thể, Điền Hi Vi suýt “hất cẳng” Lý Lan Địch, làm nữ chính trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường và Hắc Liên Hoa Công Lược Sổ Tay, hay được khen phù hợp với vai nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu hơn Triệu Lộ Tư...

Điều này khiến netizen cho rằng Điền Hi Vi là mỹ nhân thích “cọ”, tự lăng xê bản thân để thu hút sự chú ý của khán giả. Danh hiệu “đệ nhất ngọt muội” của cô nàng cũng được coi là một chiêu marketing.

Lý Ỷ Hồng

Dàn mỹ nhân được mệnh danh là ‘ngọt muội’ của Cbiz: Triệu Lộ Tư giữ vững thành trì ngọt ngào trong lòng fan, Điền Hi Vi làm lố tự pr danh xưng ‘đệ nhất ngọt muội’ - Ảnh 3
Lý Ỷ Hồng - Ảnh: Internet

 

Lý Ỷ Hồng chắc chắn là đối thủ “nặng ký” trong đường đua “ngọt muội” của showbiz Hoa ngữ. Đây cũng chính là nàng “Quách Tương đẹp nhất” trên màn ảnh, từng khiến bao người say đắm một thời.

Điều khiến mình chú ý nhất ở Lý Ỷ Hồng là nụ cười ngọt ngào đến tan chảy, làm sáng bừng cả gương mặt. Xinh đẹp, cuốn hút thế này, bảo sao năm xưa nam thần Chung Hán Lương cũng phải xiêu lòng, thương nhớ mãi không quên đàn chị hơn mình 4 tuổi.

 

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