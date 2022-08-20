Tinh Hán Xán Lạn ‘cứu’ Triệu Lộ Tư ‘một bàn thua trông thấy’, diễn xuất có tiến bộ, tẩy được vết nhơ ‘diễn lố, hời hợt’

Sao quốc tế 20/08/2022 19:00

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc và đạt nhiều thành tích đáng khen ngợi của bộ phim này. Những ngày đầu, cả phim lẫn nam nữ chính nhận về không ít chê bai, vậy mà càng về sau, khán giả lại càng hài lòng, thậm chí thu được lượng fan vô cùng đông đảo.

Tinh Hán Xán Lạn kết thúc và đạt nhiều thành tích đáng khen ngợi của bộ phim này. Những ngày đầu, cả phim lẫn nam nữ chính nhận về không ít chê bai, vậy mà càng về sau, khán giả lại càng hài lòng, thậm chí thu được lượng fan vô cùng đông đảo.

Trước đó vào thời điểm Tinh Hán Xán Lạn chưa lên sóng, phim bị chê sấp mặt từ tạo hình đến nhan sắc. Triệu Lộ Tư bị chê đậm tuổi, không có chemistry với Ngô Lỗi. Diễn xuất của cả hai cũng bị nghi ngờ, cho rằng không đảm nhận được nhân vật. Vậy mà lên sóng được một thời gian, dàn diễn viên của phim đều làm tốt vai trò của mình, giúp Tinh Hán Xán Lạn thu hút lượng người xem lớn, đứng đầu các bảng xếp hạng chỉ số, nhiệt độ cao chót vót và trở thành phim ăn khách nhất hè này.

Tinh Hán Xán Lạn ‘cứu’ Triệu Lộ Tư ‘một bàn thua trông thấy’, diễn xuất có tiến bộ, tẩy được vết nhơ ‘diễn lố, hời hợt’ - Ảnh 1
 Vào thời điểm Tinh Hán Xán Lạn chưa lên sóng, phim bị chê sấp mặt từ tạo hình đến nhan sắc - Ảnh: Internet

 

Đặc biệt, màn bứt phá ngoạn mục nhất có lẽ là Triệu Lộ Tư. Sau Tinh Hán Xán Lạn, hảo cảm của khán giả dành cho cô tăng lên trông thấy. Diễn xuất, nhan sắc đều được khen ngợi còn những lùm xùm trước đây thì được tẩy trắng sạch sẽ. Dường như dạo gần đây trên mạng xã hội toàn là lời đẹp ý hay dành cho Triệu Lộ Tư, chẳng bù khi trước cứ cô xuất hiện là có lời cà khịa mỉa mai.

Tinh Hán Xán Lạn ‘cứu’ Triệu Lộ Tư ‘một bàn thua trông thấy’, diễn xuất có tiến bộ, tẩy được vết nhơ ‘diễn lố, hời hợt’ - Ảnh 2
Sau Tinh Hán Xán Lạn, hảo cảm của khán giả dành cho Lộ Tư tăng lên trông thấy - Ảnh: Internet

 

Thực tế, Triệu Lộ Tư ở Tinh Hán Xán Lạn có tiến bộ hơn là sự thật. Không chỉ xinh xắn, đáng yêu, tạo hình cực hợp mắt mà diễn xuất cũng lên tay hẳn. Những phân cảnh tinh nghịch, dễ thương được Triệu Lộ Tư diễn cực ngọt. Cảnh khóc và cảnh cảm động, day dứt đều được Triệu Lộ Tư thể hiện rất ổn, không bị lố, cũng chẳng hời hợt. Chẳng thế mà fan của Lộ Tư dạo này rất tự hào về thần tượng của mình, bởi không phải ai cũng diễn xuất tiến bộ nhanh như ‘mỹ nhân xuyên không’.

Được khen ngợi diễn xuất, Triệu Lộ Tư như chứng minh được thực lực của mình. Những comment chê bai trước đây dành cho Triệu Lộ Tư đã bớt đi hẳn. Thay vào đó là khen ngợi, là thừa nhận khả năng diễn xuất của cô. So với hồi Thả Thí Thiên Hạ chiếu, Tinh Hán Xán Lạn đã mang đến cho Triệu Lộ Tư hình ảnh tốt đẹp hoàn hảo hơn hẳn.

Tinh Hán Xán Lạn ‘cứu’ Triệu Lộ Tư ‘một bàn thua trông thấy’, diễn xuất có tiến bộ, tẩy được vết nhơ ‘diễn lố, hời hợt’ - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư có tiến bộ về diễn xuất nhanh chóng qua bộ phim này - Ảnh: Internet

 

Hơn nữa vào thời điểm Thả Thí Thiên Hạ chiếu, không ít người dự đoán Triệu Lộ Tư khó có thêm ưu ái từ các nhà sản xuất do bộ này quá nát. Tuy nhiên, với danh tiếng tốt của Tinh Hán Xán Lạn, con đường diễn xuất của Lộ Tư lại rộng mở hơn. Cô nàng còn bộ Hậu Lãng và Ngõ Nhỏ đang chờ phát sóng. Còn mới nhất là vào đoàn bộ Vụng Trộm Không Thể Giấu. Đây đều là những bộ phim được chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng. Xem chừng tương lai của Lộ Tư sẽ còn thăng tiến hơn nữa sau Tinh Hán Xán Lạn.

 

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