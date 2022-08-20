Dàn sao Hoa Ngữ có lượng fan tăng cao nhờ phim hot 2022: Triệu Lộ Tư có cú nhảy ngoạn mục, phim của Lưu Diệc Phi 'hưởng ké' danh tiếng mỹ nhân

Đứng đầu bảng xếp hạng phải kể đến nam diễn viên Vương Hạc Đệ. Lượng người hâm mộ mỗi ngày của diễn viên phim Thương Lan Quyết tính đến ngày 16/8 là 230627 người. Được biết, bộ phim Thương Lan Quyết được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim đã được phát sóng vào ngày 7/8/2022 vừa qua.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tinh Hán Xán Lạn vừa ra mắt công chúng chỉ sau 1 ngày phát sóng, người đẹp Triệu Lộ Tư lập tức được người hâm mộ đồng loạt nhấn nút theo dõi vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp. Mỗi ngày, lượng follow trên trang cá nhân của nữ diễn viên tăng đến con số không thể kiểm soát. Hiện tại, theo thống kê của truyền thông Hoa Ngữ, con số bấy giờ được công bố là 196828 người vào ngày 15/7.

Ngô Lỗi

Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Đóng chung bộ phim Tinh Hán Xán Lạn cùng với Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi cũng khiến công chúng “mắt chữ A mồm chữ O” vì màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm. Theo như thống kê vào ngày 15/7 vừa qua, lượng người theo dõi mỗi ngày của nam diễn viên 186885 người.

Thành Nghị

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Ra mắt vào ngày 20/7/2022, Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ trở thành bộ phim gây sốt cộng đồng mạng vì nội dung được cải biên từ tiểu thuyết Trầm Vụn Hương Phai của Tô Mịch. Chính vì vậy, sao nam Thành Nghị cũng nhanh chóng sở hữu lượng fans đông đảo mỗi ngày. Có thể nói, tính đến ngày 30/7, Thành Nghị đã có hơn 120737 người follow mỗi ngày.

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Bên cạnh Vương Hạc Đệ, diễn viên Ngu Thư Hân cũng được các khán giả để mắt đến khi tham gia bộ phim Thương Lan Quyết. Là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng, Ngu Thư Hân từng lại cựu thành viên của nhóm nhạc THE9. Sau khi người đẹp tham gia bộ phim đình đám này, lượng người theo dõi của Ngu Thư Hân tăng mỗi ngày là 95403.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Mộng Hoa Lục là bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc phát sóng năm 2022 do Dương Dương đạo diễn, biên kịch bởi Trương Nguy. Đây là bộ phim có “chị đẹp” Lưu Diệc Phi tham gia nên lượt theo dõi và ủng hộ phim này cũng được “hưởng ké” từ danh tiếng của nữ diễn viên. Song, dù là đàn chị nhưng có vẻ lượng người theo dõi mỗi ngày của người đẹp chỉ đạt ở con số trung bình là 92630 người.

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến từng có khoảng thời gian vướng scandal hiềm khích với fans, song khi bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được phát sóng cũng thu hút một số khán giả yêu phim đón nhận. Được biết, dù có tin đồn liên quan đến người hâm mộ nhưng lượng follow của anh chàng cũng nằm trong bảng xếp hạng các ngôi sao ảnh hưởng nhất khoảng 84264 người.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Tiếp nối Thành Nghị, Dương Tử cũng gặt hái được thành công bởi bộ phim Trầm Vụn Hương Phai. Số người theo dõi cô nàng đã tăng đến 73572 người kể từ ngày 11/8.

Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

Tham gia phim Dữ Quân Sơ Tương Thức, Nhậm Gia Luân sở hữu lượng fans đông đảo. Được biết, theo thống kê của showbiz Hoa Ngữ, vào ngày 11/4 anh đã có hơn 51794 followers.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba không còn là cái tên xa lạ đối với giới giải trí Trung Quốc đại lục. Cô nàng “gà cưng” của Dương Mịch nổi tiếng với các bộ phim “đánh đâu thắng đó”. Được biết, mỹ nhân Tân Cương cũng đóng chung phim với Nhậm Gia Luân. Chính vì thế, lượng followers mỗi ngày của cô tăng khoảng 50805 người.

Có thể nói, thành công của năm 2022 chính thức gọi tên 17 ngôi sao Hoa Ngữ này khi họ lần lượt khuấy đảo màn ảnh nhỏ qua các vai diễn thần sâu. Do đó, đây được xem là năm tốt của các diễn viên.