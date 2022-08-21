Triệu Lộ Tư 'thua thảm' Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm này khi cộng đồng mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn 'tiểu hoa' lứa 95?

Sao quốc tế 21/08/2022 12:00

Một blogger đã chia sẻ bài viết cho biết cư dân mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn tiểu hoa lứa 95, có thể thấy rõ Triệu Lộ Tư đã thua Nhiệt Ba ở một điểm không ngờ tới.

Mới đây, một blogger đã chia sẻ bài viết, cho biết cư dân mạng chia dàn tiểu hoa lứa 95 thành 2 nhóm chính bao gồm ‘Chính quy’ và ‘Hotgirl mạng’. Cụ thể, ‘Chính quy’ gồm có: Châu Dã, Trương Tịnh Nghi, Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi, Nhậm Mẫn, Mạnh Tử Nghĩa, Tôn Thiên, Quan Hiểu Đồng, Trương Tuyết Nghênh, Lâm Duẫn. Còn ‘Thần tượng/hot girl mạng’ gồm có: Dương Siêu Việt, Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Châu Khiết Quỳnh, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu, Chương Nhược Nam, Khổng Tuyết Nhi, Tống Nghiên Phi, Hứa Giai Kỳ.

Triệu Lộ Tư 'thua thảm' Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm này khi cộng đồng mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn 'tiểu hoa' lứa 95? - Ảnh 1
Dàn mỹ nhân được xem là 'chính quy' - Ảnh: Internet

 

Khi bài viết được đăng tải, bài viết đã gây lên nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết những diễn viên "tay ngang", nghĩa là thần tượng hay hot girl mạng đều đang nổi tiếng và có nhiều tài nguyên hơn hẳn những nữ diễn viên được đào tạo chính quy.

Tiêu biểu nhất trong nhóm thần tượng và hot girl mạng có thể nhắc đến là Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Chương Nhược Nam, Dương Siêu Việt. Trong khi đó, nhóm được đào đào tạo chính quy dường như yếu thế hơn hẳn nhóm còn lại.

Triệu Lộ Tư 'thua thảm' Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm này khi cộng đồng mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn 'tiểu hoa' lứa 95? - Ảnh 2
Dàn mỹ nhân được xem 'hotgirl mạng' - Ảnh: Internet

 

Trong nhóm này có thể điểm tên một vài gương mặt nổi bật hơn hẳn là Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng, còn lại đều là những gương mặt mới lạ đối với khán giả.

- Chương Nhược Nam bị liệt vào nhóm hot girl mạng cũng khá bất ngờ. Cô này diễn tốt lắm, cảm giác điện ảnh rất rõ và như kiểu được đào tạo bài bản ấy. Diễn xuất cũng tốt nhất trong nhóm thần tượng/ hot girl mạng rồi còn gì.

- Thật ra nhóm 2 có vẻ nổi tiếng theo đường lưu lượng ấy, còn nhóm 1 có một vài người đóng phim từ sớm, độ nhận diện không hẳn là thấp nhưng chưa đủ để bật lên hẳn.

- Bây giờ diễn xuất tốt là được, có khi xuất thân hot girl mạng hay thần tượng còn diễn xuất ổn hơn chính quy ấy chứ.

- Thật ra bây giờ điều này cũng không còn quan trọng như trước nữa rồi, miễn là có nhan sắc, biết diễn và gặp may mắn là sẽ bật được lên thôi mà.

Hiện chủ đề trên vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nó cũng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về độ nổi tiếng của nhóm tiểu hoa được đào tạo chính quy và nhóm tiểu hoa có xuất phát điểm là thần tượng hay hot girl mạng.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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