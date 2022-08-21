Theo đó, cả Triệu Lộ Tư và nhân vật Tang Trĩ bản truyện tranh đều sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh, đáng yêu. Bên cạnh đó, kiểu tóc búi cao của cô nàng cũng như được “sao y bản chính” từ trong truyện ra vậy. Những bộ trang phục đơn giản càng giúp sao nữ 9x này trông trẻ trung hơn.

Mới đây, sau khi những tạo hình đầu tiên của Triệu Lộ Tư trong dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu được hé lộ, nhiều khán giả cho rằng cô nàng có rất nhiều điểm giống với nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu bản truyện tranh.

Loạt ảnh chụp trước đây của Triệu Lộ Tư ngoài đời cũng được đem so sánh với Tang Trĩ bản truyện tranh. Có ý kiến cho rằng phía đoàn làm phim thật khéo chọn diễn viên giúp khán giả như nhìn thấy Tang Trĩ từ trong sách bước ra. Sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn mới đây cũng đã giúp Triệu Lộ Tư phần nào chứng minh được khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Cô nàng được kỳ vọng sẽ đem đến một nhân vật mới mẻ lên màn ảnh nhỏ.

Loạt ảnh chụp trước đây của Triệu Lộ Tư ngoài đời cũng được đem so sánh với Tang Trĩ bản truyện tranh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ý kiến không hài lòng với việc chọn Triệu Lộ Tư làm nữ chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dân mạng cho rằng trông cô nàng có vẻ “dừ” hơn Tang Trĩ trong nguyên tác khá nhiều. Diễn xuất của nàng tiểu Hoa cũng khá một màu, khó có thể diễn tả được toàn bộ nội tâm của nhân vật.

Được biết, Vụng trộm không thể giấu được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Phim là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật Trang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Tang Trĩ lúc còn học cấp 2 thường xuyên bị thầy giáo mời phụ huynh đến trường, vì để tránh phiền phức Tang Trĩ đã quyết định mời anh trai của mình tới thay cho ba mẹ thế nhưng 2 anh em gặp nhau là lại ầm ĩ với nhau, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nhờ Đoàn Gia Hứa (bạn thân cùng phòng của anh trai) giúp đỡ. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Sau này, Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, hai người chia xa mỗi người một nơi, hiểu lầm cũng dần xuất hiện khiến mối quan hệ giữa hai người dần phai nhạt. Mãi cho đến khi Tang Trĩ thi đậu vào một trường đại học ở thành phố mà Đoàn Gia Hứa đang ở, sợi chỉ đỏ giữa 2 người mới dần được hàn gắn. Tang Trĩ cũng phát hiện ra những áp lực mà Gia Hứa phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, cô quyết tâm bảo vệ và chăm sóc anh, tình yêu giấu kín nhiều năm một lần nữa được nhen nhóm.

Dù mới chỉ bắt đầu quay được vài ngày, thế nhưng Vụng Trộm Không Thể Giấu đã phải đối mặt với rất nhiều sóng gió. Bộ phim được dự kiến sẽ lên sóng vào giữa năm sau.