Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu

Sao quốc tế 22/08/2022 23:00

Nhiều mỹ nhân Hoa Ngữ có cảm xúc thái hóa khi diễn xuất bằng cách trợn mắt khiến netizen vô cùng khó chịu.

Triệu Lộ Tư

Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Trong phim Yêu Em Từ Dạ Dày hay Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử lên sóng, Triệu Lộ Tư cũng từng khiến "mọt phim" mệt mỏi vì lối diễn một màu đã vậy lại còn hay trợn trừng mắt.

Nhìn vào những cảnh trợn mắt của ‘mỹ nhân xuyên không’, khó ai biết nhân vật của Triệu Lộ Tư đang tức giận, bất ngờ hay vui vẻ. May mắn là sang đến Tinh Hán Xán Lạn, nữ diễn viên đã biết tiết chế đôi mắt, không còn khiến khán giả phải khó chịu nữa.

Dương Tử

Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Dương Tử vốn từng được đánh giá là "9x có diễn xuất chắc tay nhất Cbiz". Không ngờ trong dự án mới, phải kể đến là trong bộ phim Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử lại khiến nhiều fan một phen hú hồn và thất vọng với những cảnh dùng đôi mắt mở to để lột tả cảm xúc của nhân vật.

Angela Baby

Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu - Ảnh 3
Angela Baby - Ảnh: Internet

 

Từ sau khi Cô Phương Bất Tự Thưởng được ra mắt khán giả, Angela Baby cũng chính thức trở thành giáo chủ của "phái trợn mắt". Đi đến đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp loạt meme của người đẹp này được lấy từ bộ phim gây thất vọng nhất năm 2017. Và nó luôn được sử dụng để làm minh chứng cho khả năng diễn kém của Angela Baby.

Được biết, Angela Baby chi tiền khủng thuê giáo viên dạy cho mình cách diễn xuất. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại tiếp tục dùng đôi mắt mở thật to để diễn đủ loại cảm xúc, bất ngờ, đau đớn, tức giận hay hoảng sợ. Đạt đến đẳng cấp này, không để Angela Baby làm giáo chủ thì đúng là phí phạm.

Châu Hải My

Hết Dương Tử gia nhập trường phái 'trợn mắt', Triệu Lộ Tư và Angela Baby cũng nhập hội khiến fan một phen hết hồn và khó chịu - Ảnh 4
Châu Hải My - Ảnh: Internet

 

Mỹ nhân Hồng Kong sở hữu nhan sắc say đắm người xem qua nhiều tác phẩm lớn. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ từ khi diễn vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký cho đến khi hóa Thiên Hậu của Hương Mật Tựa Khói Sương, Châu Hải My vẫn giữ nguyên phong cách diễn cảnh phẫn nộ bằng đôi mắt trợn tròn.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lộ Tư Angela Baby Châu Hải My cbiz

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