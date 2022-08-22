‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính

Sao quốc tế 22/08/2022 12:00

Thương Lan Quyết đã xuất sắc giành trọn ngôi vị quán quân trong cả hai bảng xếp hạng Vlinkage và Datawin nhờ diễn biễn cao trào.

Mới đây, Thương Lan Quyết đã xuất sắc giành trọn ngôi vị quán quân trong cả hai bảng xếp hạng Vlinkage và Datawin nhờ diễn biễn cao trào. Bên cạnh đó trong danh sách nhân vật phim chiếu mạng có độ phổ biến cao nhất được thu thập bởi Vlinkage, nhân vật Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ cũng chiếm vị trí số 5, trong khi Hoa Lan Nhỏ của Ngu Thư Hân theo sau xếp ở vị trí số 6. Ngoài ra, các nhân vật phụ như Trường Hành và Xích Địa Nữ Tử cũng lần lượt xếp ở vị trí số 11 và 14.

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính - Ảnh 1
Thương Lan Quyết đã xuất sắc giành trọn ngôi vị quán quân trong cả hai bảng xếp hạng Vlinkage và Datawin nhờ cảnh hôn của nam nữ chính - Ảnh: Internet

 

Thương Lan Quyết đã cho lên sóng phân đoạn được đông đảo các fan mong đợi đó là cảnh hôn vừa bá đạo lại vừa dịu dàng giữa Nguyệt Tôn (Vương Hạc) và Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Nếu như trước đây, cặp đôi chỉ hôn nhau để tráo đổi thần hồn thì nụ hôn trong tập tối qua đã đánh dấu cột mộc quan trọng mới, đó là khi hai người thật sự tâm ý tương thông, tình cảm trao nhau không kiềm chế được.

Trong khi đó, bộ phim truyền hình Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính cũng đuổi theo sát sao, giành được vị trí á quân trên cả hai bảng xếp hạng. Trong đó, nhân vật Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đảm nhận đã có màn bứt phá chiếm trọn số 1 bảng xếp hạng diễn viên phim chiếu mạng của Vlinkage, trong khi Ngôi Lỗi với vai diễn Lăng Bất Nghi cũng theo sát phía sau ở vị trí số 2.

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính cũng giành được vị trí á quân trên cả hai bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

 

Cuối cùng chốt lại top 3 của cả hai bảng xếp hạng là drama cổ trang Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Trong danh sách nhân vật phim chiếu mạng có độ phổ biến cao nhất được thu thập bởi Vlinkage, nam chính Ứng Uyên xếp ở vị trí thứ 3, trong khi nữ chính Nhan Đàm xếp ở vị trí thứ 4.

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính - Ảnh 3
Chốt lại top 3 của cả hai bảng xếp hạng là drama cổ trang Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính - Ảnh: Internet

 

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu.

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính - Ảnh 4
Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

 

Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lộ Tư Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Ngô Lỗi

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