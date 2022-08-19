Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử công bố lịch chiếu phần 2, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'

Trên nền tảng phát sóng thông báo phần 2 của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính sẽ được lên sóng tiếp tục ngay sau khi phần 1 kết thúc.

Mới đây, trên nền tảng phát sóng thông báo phần 2 của bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính sẽ được lên sóng tiếp tục ngay sau khi phần 1 kết thúc.

Cụ thể, phần 2 có tựa đề Trầm Hương Trùng Hoa sẽ chính thức lên sóng ngày 18/8 bắt đầu lúc 18 giờ trên nền tảng Youku.

Nền tảng phát sóng công bố lịch chiếu Trầm Vụn Hương Phai phần 2 - Ảnh: Internet

Như vậy theo lịch phát sóng được đăng tải , ngày 18/8 Trầm Hương Trùng Hoa sẽ cho lên sóng 1 tập đầu tiên, các tập sau đó sẽ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần kể từ ngày 22/8, mỗi ngày 2 tập nhưng riêng thứ 5 chỉ chiếu 1 tập. Như vậy với thời lượng dài tổng cộng 21 tập, các fan có tài khoản Vip sẽ có thể xem tập cuối cùng của phim vào ngày 7/9 tới đây và tài khoản thường là vào ngày 5/10.

Trầm Vụn Hương Phai là dự án cổ trang huyền huyễn được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch - Ảnh: Internet

Được biết Trầm Vụn Hương Phai là dự án cổ trang huyền huyễn được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Lấy bối cảnh tam giới cùng hiện hữu, Trầm Vụn Hương Phai kể về chuyện tình tay ba đầy trắc trở giữa hoa sen thượng cổ Nhan Đàm (Dương Tử), Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị) và ngư tinh nghìn năm Dư Mặc.

Vì bị Ứng Uyên Đế Quân nhẫn tâm chối từ tình cảm, Nhan Đàm chết tâm, từ bỏ tiên thể, đi vào luân hồi. Dư Mặc vì nàng, từ bỏ tiên cách, rời thần giới xuống nhân gian bầu bạn bên nàng nhiều năm. Thời gian trôi qua, vết thương năm xưa của Nhan Đàm dần khép lại vì sự chân thành của Dư Mặc. Thế nhưng, định mệnh lại lần nữa trêu ngươi khi sắp đặt sự gặp lại của cả ba. Duyên phận của họ vì yêu, hận, hiểu lầm mà dây dưa không dứt.

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