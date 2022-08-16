Rộ tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử sẽ có phần 2 nối sóng phần 1 khiến fan đứng ngồi không yên, phim đam mỹ của Tống Uy Long cũng sẽ tiếp sóng sau đó

Mới đây, blogger mảng giải trí xứ Trung đưa tin cho biết phần tiếp theo của bộ phim cổ trang Trầm Vụn Hương Phai sẽ được lên sóng nối tiếp ngay sau khi phần 1 kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc phần mới của bộ phim do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính có khả năng được chiếu từ ngày 18/8 tới đây trên nền tảng trực tuyến Youku.

Trầm Vụn Hương Phai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Tô Mịch, nội dung kể về câu chuyện tình của một đóa sen tu luyện thành tinh từ thời thượng cổ là Nhan Đàm (Dương Tử) và nhân duyên của nàng với ngư tinh Dư Mặc (Trương Duệ) và Ứng Uyên đế quân (Thành Nghị). Nhan Đàm yêu sâu đậm Ứng Uyên đế quân thế nhưng hai người họ lại có duyên không phận, đến khi nàng quyết tâm từ bỏ, luân hồi chuyển kiếp thì chàng mới nhận ra bản thân đau khổ day dứt , một lòng chuyển kiếp theo để tìm nàng. Cặp đôi sau đó lịch kiếp xuống trần gian, trở thành phu thê và từ đó khắc họa nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sâu lắng và cũng không kém phần đau thương với nhiều tình tiết ngược tâm .

Trong cùng diễn biến thì mới đây, mạng xã hội cũng đang lan truyền thông tin cho biết bộ phim truyền hình đang rất được đông đảo khán giả mong đợi Trương Công An đang rục rịch chuẩn bị chiếu. Cụ thể, cư dân mạng phát hiện trên Douban, bộ phim hiện đã được đổi tên thành Quân Tử Minh với thời lượng dài tổng cộng 29 tập. Theo đó, có thông tin cho biết bộ phim do Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long đóng chính phải đổi tên để kịp lên sóng vào quý 4 năm nay.

Trương Công An của Tống Uy Long cũng rục rịch chuẩn bị chiếu - Ảnh: Internet

Trương Công An có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đại Phong Quá Quát, nội dung phim thuộc thể loại cổ trang, bí ẩn, trinh thám, kể về câu chuyện của Lễ bộ thị lang Lan Giác (Tỉnh Bách Nhiên) và thư sinh nghèo Trương Bình Phong (Tống Uy Long). Một lần, Lan Giác vô tình gặp được Bình Phong và giúp chàng thư sinh nghèo này trở thành thừa tướng từ một chức quan nhỏ. Hai người sau đó đã đồng hành cùng nhau trải qua nhiều biến cố, vượt qua những câu chuyện sóng gió trong cuộc đời, cùng chung tay phá án nhằm bảo vệ sự yên bình.

Trương Công An được cho là bộ phim đam mỹ chuyển thể duy nhất có khả năng lên sóng sau lệnh cấm - Ảnh: Internet

Nhìn chung ở thời điểm hiện tại, Trương Công An được cho là bộ phim đam mỹ chuyển thể duy nhất có khả năng lên sóng sau lệnh cấm bởi nội dung phim chủ yếu xoay quanh việc phá án của hai nam chính chứ không tập trung vào tuyến tình cảm của hai nhân vật này.