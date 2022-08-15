Dương Tử thua xa Địch Lệ Nhiệt Ba khi được đưa lên bàn cân so sánh tài nguyên phim ảnh?

Lứa tiểu hoa 9X có Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba là đối thủ cạnh tranh chính của nhau cho ngôi vị "Nhất tỷ" phim truyền hình thế hệ mới. Có nhiều người cho rằng Dương Tử xứng đáng hơn khi cô sở hữu khả năng diễn xuất tốt, có không ít tác phẩm tiêu biểu, nhân duyên với khán giả cũng không tệ... Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó sẽ là Địch Lệ Nhiệt Ba khi độ nổi tiếng của cô rất cao, tài nguyên tốt và cũng là nữ thần thế hệ mới trên màn ảnh.

Dù trong nhận định của nhiều khán giả, Dương Tử có diễn xuất nhỉnh hơn Nhiệt Ba, nhưng bạn sẽ phải bất ngờ khi tài nguyên phim ảnh của nàng thơ nhà Gia Hành lại "ăn đứt" đối thủ. Cả về bạn diễn kết hợp, quy mô đầu tư cho đến tính chất dự án phim thì Nhiệt Ba đều hơn hẳn Dương Tử.

Cuộc chiến chưa bao giờ có hồi kết khi fan hâm mộ cứ tranh cãi không ngừng. Nhiều netizen cho rằng thành công của một diễn viên phụ thuộc rất lớn vào tài nguyên phim ảnh mà họ nhận được. Diễn giỏi cách mấy mà không có kịch bản hay, không có chỗ để phô diễn tài năng thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa.

Nói về sự kết hợp với bạn diễn, dàn nam thần hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những ngôi sao nổi đình nổi đám trong giới. Như Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai chính hợp tác cùng các diễn viên tiếng tăm như Ngô lỗi, Lưu Vũ Ninh, Triệu Lộ Tư giúp phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình cổ trang tạo tiếng vang nhất trong nửa năm đầu 2021.

Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

Cuối năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba trình làng một bộ phim hiện đại ngọt ngào với đề tài thể thao điện tử - thể loại rất được các bạn trẻ yêu thích, hợp tác cùng nam thần điển trai Dương Dương trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, được phong là tổ hợp thần tiên với giá trị nhan sắc cực cao. Và đúng như dự đoán của mọi người, phim đã thành công và tạo được tiếng vang không nhỏ.

Tiếp đến, Nhiệt Ba còn có tác phẩm kỳ huyễn, "ngược - sủng đan xen" - Ngự Giao Ký hợp tác cùng nam thần Nhậm Gia Luân. Dù bộ phim này không đạt như kỳ vọng nhưng kết quả này không làm ảnh hưởng đến thành tích của Nhiệt Ba. Xem như đây là bước chững lại của mỹ nhân Tân Cương đi, nhưng mình thấy dự án tiếp theo của cô nàng vô cùng tiềm năng, thậm chí có thể giúp cô chuyển hình, bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp.

Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Công Tố Tinh Anh chính là tác phẩm mà mình muốn nói đến, đây là dự án chính kịch, khác hẳn hoàn toàn với những bộ phim ngôn tình thường thấy mà Nhiệt Ba đã nhận trước đó. Thêm vào đó, bạn diễn của nàng thơ Gia Hành là nam diễn viên phái thực lực Đồng Đại Vỹ, kịch bản phim về đề tài luật sư lại được nhiều chuyên gia nổi tiếng trong ngành tư vấn, lại có sự hỗ trợ của đài trung ương,… Có thể nói đây là “miếng bánh” ngon nhất mà Nhiệt Ba có được và cũng là dự án xịn xò hiếm hoi trong lứa tiểu hoa ở mảng truyền hình.

Ngược lại với Địch Lệ Nhiệt Ba, những nam minh tinh mà Dương Tử hợp tác đều không ổn cho lắm khi ba bộ phim Thanh Trâm Hành, Nữ Tâm Lý Sư, Trầm Vụn Hương Phai, Trường Tương Tư đều không làm khán giả quá hài lòng.

Thanh Trâm Hành không còn hi vọng gì nên nhiều fan Dương Tử đặt nhiều kỳ vọng sang Nữ Tâm Lý Sư và rồi lại thất vọng ê chề khi bộ phim bất ngờ flop nặng, thành tích thương mại ảm đạm, và cả mặt đánh giá chuyên môn cũng bị chê bai rất nhiều. Diễn xuất của Dương Tử lộ nhiều điểm yếu cũng như cô nàng chẳng thể chuyển hình nhờ tác phẩm này.

Đến sang Dư Sinh, Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, mặc dù là sự kết hợp của hai ngôi sao nổi đình nổi đám Tiêu Chiến và Dương Tử nhưng phim cũng chỉ đạt tầm bình bình, không quá nổi cũng chẳng chìm. Nói chung thành tích của phim này không giúp ích được mấy cho Dương Tử.

Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn - Ảnh: Internet

Trầm Vụn Hương Phai còn ảm đạm hơn khi vấp phải sự phản đối của fan hâm mộ từ lúc khai máy đến nay. Fan Dương Tử nghi ngờ thần tượng bị công ty quản lý cũ ép nhận dự án này để nâng đỡ đồng nghiệp, mà người này không ai khác chính là Thành Nghị.

Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Trầm Vụn Hương Phai lẫn Thành Nghị vẫn còn đỡ nếu so sánh với Trường Tương Tư - bộ phim mà nàng tiểu hoa vừa mới khai máy vào tháng trước. Trong khi Nhiệt Ba đã vươn tầm, được diễn chung với diễn viên phái thực lực như Đồng Đại Vỹ, còn Dương Tử vẫn phải kết hợp với dàn tiểu sinh kém tên tuổi như Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.