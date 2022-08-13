Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có khả năng 'bạo' nếu lên sóng nhiều năm trước, netizen tiếc nuối ‘Dương Tử chọn đúng phim nhưng sai thời điểm’

Sao quốc tế 13/08/2022 08:55

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chiếu không đúng thời điểm nên dù có được yếu tố thành công thì dự án này vẫn hóa “bom xịt”.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vừa lên sóng không được bao lâu nhưng nhận về nhiều phản hồi trái chiều và thành tích phim cũng không mấy khả quan. Nhiều netizen cho rằng có lẽ chiếu không đúng thời điểm nên dù có được yếu tố thành công thì dự án này vẫn hóa “bom xịt”.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có khả năng 'bạo' nếu lên sóng nhiều năm trước, netizen tiếc nuối ‘Dương Tử chọn đúng phim nhưng sai thời điểm’ - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi phim lên sóng - Ảnh: Internet

 

Đáng lẽ, Trầm Vụn Hương Phai có nhiều yếu tố có thể nổi đình nổi đám Bộ phim sở hữu kịch bản tiên hiệp ngược luyến tàn tâm, dự là sẽ khiến cho khán giả phải khóc sưng mắt. Sự kết hợp của Dương Tử và Thành Nghị cũng giúp cho bộ phim này có khả năng vang danh nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim đã nhận phải nhiều bình luận trái chiều. Những lý do khiến khán giả chê Trầm Vụn Hương Phai chính là nội dung nhạt nhòa, trông như sự kết hợp giữa Hương Mật Tựa Khói Sương và Lưu Ly. Thêm vào đó, diễn xuất của Dương Tử - Thành Nghị gây nhiều tranh cãi, mà chemistry giữa họ cũng thật sự rất kém.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có khả năng 'bạo' nếu lên sóng nhiều năm trước, netizen tiếc nuối ‘Dương Tử chọn đúng phim nhưng sai thời điểm’ - Ảnh 2
Trầm Vụn Hương Phai có khả năng bạo nếu lên sóng vào nhiều năm trước - Ảnh: Internet

 

Kiểu phim tiên hiệp ngược nói riêng và cổ trang ngược nói chung đã được tái hiện trên màn ảnh quá nhiều lần trong suốt mấy năm trở lại đây. Kịch bản các phim đều na ná nhau, chẳng có điểm gì trông mới mẻ và có thể tạo được sức hút cả. Nhiều netizen cho rằng, Trầm Vụn Hương Phai mà chiếu vào thời điểm mấy năm trước có khi sẽ “làm mưa làm gió” trên màn ảnh.

 

Hoan Lạc Tụng phần 3: Dàn cast mới thiếu mặt Dương Tử, Lưu Đào, liệu có khả năng đại bạo?

Hoan Lạc Tụng phần 3: Dàn cast mới thiếu mặt Dương Tử, Lưu Đào, liệu có khả năng đại bạo?

Sau thành công của phần 2, Hoan Lạc Tụng hé lộ dàn cast phần 3. Tuy nhiên, ở phần này vắng mặt Dương Tử và Lưu Đào.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử diễn viên Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hoan Lạc Tụng phần 3: Dàn cast mới thiếu mặt Dương Tử, Lưu Đào, liệu có khả năng đại bạo?

Hoan Lạc Tụng phần 3: Dàn cast mới thiếu mặt Dương Tử, Lưu Đào, liệu có khả năng đại bạo?

Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai?

Dương Tử bỏ qua cơ hội chuyển mình để đi theo con đường lưu lượng, bước đi này đúng hay sai?

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo

Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo

‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay?

‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư và ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử phải ‘lùi bước’ trước phim này trong cuộc đua xếp hạng phim mùa hè năm nay?

Trầm vụn hương phai: Diễn xuất kì lạ của Dương Tử khiến netizen “la ó” vì “nhát ma” người xem

Trầm vụn hương phai: Diễn xuất kì lạ của Dương Tử khiến netizen “la ó” vì “nhát ma” người xem

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 23 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 48 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 29 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI