Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử có khả năng 'bạo' nếu lên sóng nhiều năm trước, netizen tiếc nuối ‘Dương Tử chọn đúng phim nhưng sai thời điểm’

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chiếu không đúng thời điểm nên dù có được yếu tố thành công thì dự án này vẫn hóa “bom xịt”.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vừa lên sóng không được bao lâu nhưng nhận về nhiều phản hồi trái chiều và thành tích phim cũng không mấy khả quan. Nhiều netizen cho rằng có lẽ chiếu không đúng thời điểm nên dù có được yếu tố thành công thì dự án này vẫn hóa “bom xịt”.

Trầm Vụn Hương Phai nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi phim lên sóng - Ảnh: Internet

Đáng lẽ, Trầm Vụn Hương Phai có nhiều yếu tố có thể nổi đình nổi đám Bộ phim sở hữu kịch bản tiên hiệp ngược luyến tàn tâm, dự là sẽ khiến cho khán giả phải khóc sưng mắt. Sự kết hợp của Dương Tử và Thành Nghị cũng giúp cho bộ phim này có khả năng vang danh nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim đã nhận phải nhiều bình luận trái chiều. Những lý do khiến khán giả chê Trầm Vụn Hương Phai chính là nội dung nhạt nhòa, trông như sự kết hợp giữa Hương Mật Tựa Khói Sương và Lưu Ly. Thêm vào đó, diễn xuất của Dương Tử - Thành Nghị gây nhiều tranh cãi, mà chemistry giữa họ cũng thật sự rất kém.

Trầm Vụn Hương Phai có khả năng bạo nếu lên sóng vào nhiều năm trước - Ảnh: Internet

Kiểu phim tiên hiệp ngược nói riêng và cổ trang ngược nói chung đã được tái hiện trên màn ảnh quá nhiều lần trong suốt mấy năm trở lại đây. Kịch bản các phim đều na ná nhau, chẳng có điểm gì trông mới mẻ và có thể tạo được sức hút cả. Nhiều netizen cho rằng, Trầm Vụn Hương Phai mà chiếu vào thời điểm mấy năm trước có khi sẽ “làm mưa làm gió” trên màn ảnh.

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