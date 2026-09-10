Chia buồn với 3 con giáp vướng Tam Tai, cẩn thận kẻo rơi vào hội lừa đảo, tiền mất tật mang, khó khăn trăm bề trong tháng 8 âm lịch

Trong tháng 8 âm lịch, tinh thần làm việc của tuổi Thân có phần sa sút. Bản mệnh sẽ khá vất vả, hao tổn nhiều công sức mà kết quả không mấy cải thiện nên cảm thấy chán nản. Có những việc bản mệnh đặt nhiều kỳ vọng nhưng người tính không bằng trời tính khiến bản mệnh thất vọng vô cùng.

Tuy vậy, bản mệnh cũng đừng vội mất niềm tin hay bỏ cuộc, trải qua gian khổ mới có thành công, bản mệnh hãy cứ tiếp tục nỗ lực đi theo con đường đã chọn, chắc chắn tâm nguyện sẽ sớm thành hiện thực. Chỉ có bản mệnh mới có thể giúp bản thân vực dậy trong cơn chán chường hiện tại nên bản mệnh cũng đừng quá trông chờ vào ai đó.

Ngày hôm nay, tài lộc của bản mệnh không mấy biến chuyển. Các khoản thu vào không có, tài chính không dư dả nên một số khoản mua sắm, vui chơi đều phải cắt hết. Thời điểm này, bản mệnh không nên tiêu xài quá tay theo sở thích cá nhân kẻo rơi vào cảnh nợ nần.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong tháng 8 âm lịch, ảnh hưởng của Tương Phá nên con giáp tuổi Tỵ đang yêu và đã kết hôn trở nên khá nhạy cảm. Bạn hay lo nghĩ vu vơ và lo sợ về viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra với tình yêu của bạn và người ấy. Rất may, bạn sẽ sớm lấy lại sự cân bằng về mặt tinh thần và vui vẻ bên nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Thiên Ấn nâng đỡ nên tuổi Tỵ lúc này sẽ có quý nhân phù trợ, giúp bạn khá nhiều trong các lĩnh vực đời sống, nhất là ở phương diện tình cảm. Tuy vậy, hãy cẩn thận bởi sự nghiệp của bạn gặp một vài vấn đề không tốt cho lắm, cần bạn phải bình tĩnh giải quyết để tránh hậu quả khôn lường về sau.



Người tuổi Tỵ cũng nên để ý hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình trong ngày ngũ hành xung khắc. Đừng chủ quan với cả những dấu hiệu nhỏ, nếu có vấn đề thì nên xử lý từ sớm sẽ tốt hơn cho bạn.

Con giáp tuổi Sửu

Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên tuổi Sửu trước khi làm việc gì trong ngày hôm nay cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Bù lại đường tài lộc của tuổi Sửu trong tháng này tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không cùng đường lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng.

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