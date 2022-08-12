Hoan Lạc Tụng phần 3: Dàn cast mới thiếu mặt Dương Tử, Lưu Đào, liệu có khả năng đại bạo?

Sau thành công của phần 2, Hoan Lạc Tụng hé lộ dàn cast phần 3. Tuy nhiên, ở phần này vắng mặt Dương Tử và Lưu Đào.
- Trầm Vụn Hương Phai: Phim càng ngày càng flop, Dương Tử - Thành Nghị 'tái hợp' livestream quảng bá phim nhưng vô cùng gượng gạo
- Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai có thể bị Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết vượt mặt, điều đó có thể xảy ra không?
Hoan Lạc Tụng phần 3 đã trở lại khán giả vào ngày 11/8. Tuy nhiên, dàn diễn viên bị thay đổi hoàn toàn so với đội hình cũ. Những cái tên quen thuộc như Lưu Đào, Dương Tử, Vương Tử Văn, Kiều Hân, Tưởng Hân không tham gia phần mới. Thay vào đó, đội hình của phần 3 gồm Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Huệ Văn, Trương Giai Ninh, Tôn Thiên.
Một bộ phim đã thành công ở 2 phần đầu sẽ là cái bóng rất lớn đối với phần kế tiếp. Ngoài ra, việc thay đổi diễn viên quen thuộc có thể khiến khán giả thiếu đi cảm giác quen thuộc. Nhưng theo blogger, Hoan Lạc Tụng 3 vẫn có cơ hội trở thành phim bạo. Người này còn cho biết, nội dung phần này rất vô lý và đầy drama. Vì vậy, nếu đoàn phim quay tốt, diễn viên nhập tâm thì có thể trở nên nổi tiếng.
Theo tin tức được lan truyền, trong phần 3 có một nhân vật lần đầu đi làm đã bị sếp chuốc say và giở quy tắc ngầm. Cô lấy cái chết ra để chứng minh nhưng không ai tin tưởng. Do đó, cô quyết định chuyển đến thành phố khác và quen biết một chàng trai kém tuổi. Thậm chí, cô còn giả vờ say để quay clip cùng vị em trai mà không biết đó chính là con trai của người sếp khốn nạn trước kia.
Ngoài ra còn có một cô gái khác mang bản tính hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng cô lại quen biết người đàn ông đã qua một lần đò và có con riêng. Cô bị tẩy não nên dù bạn bè khuyên nhủ thế nào cũng không chia tay. Sau khi bị cấm cản, nhân vật này quyết định chạy trốn cùng bạn trai. Tuy nhiên, cô lại bị chính người bạn trai đó giam hãm.
Những bộ phim có nội dung gây ức chế nhưng tình tiết kịch tính dễ gây ấn tượng với khán giả. Do đó, nhiều người tin rằng, nếu Hoan Lạc Tụng 3 phát sóng theo kịch bản này, phim có thể thành công.
Tuy nhiên, fan của phần 1 và phần 2 vẫn không tránh khỏi tiếc nuối. Đa số người hâm mộ đều nhớ dàn diễn viên cũ cùng nội dung thực tế và cảm động.