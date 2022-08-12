Hoan Lạc Tụng phần 3: Dàn cast mới thiếu mặt Dương Tử, Lưu Đào, liệu có khả năng đại bạo?

Hoan Lạc Tụng phần 3 đã trở lại khán giả vào ngày 11/8. Tuy nhiên, dàn diễn viên bị thay đổi hoàn toàn so với đội hình cũ. Những cái tên quen thuộc như Lưu Đào , Dương Tử , Vương Tử Văn, Kiều Hân, Tưởng Hân không tham gia phần mới. Thay vào đó, đội hình của phần 3 gồm Giang Sơ Ảnh, Dương Thái Ngọc, Trương Huệ Văn, Trương Giai Ninh, Tôn Thiên.

Một bộ phim đã thành công ở 2 phần đầu sẽ là cái bóng rất lớn đối với phần kế tiếp. Ngoài ra, việc thay đổi diễn viên quen thuộc có thể khiến khán giả thiếu đi cảm giác quen thuộc. Nhưng theo blogger, Hoan Lạc Tụng 3 vẫn có cơ hội trở thành phim bạo. Người này còn cho biết, nội dung phần này rất vô lý và đầy drama. Vì vậy, nếu đoàn phim quay tốt, diễn viên nhập tâm thì có thể trở nên nổi tiếng.

Theo tin tức được lan truyền, trong phần 3 có một nhân vật lần đầu đi làm đã bị sếp chuốc say và giở quy tắc ngầm. Cô lấy cái chết ra để chứng minh nhưng không ai tin tưởng. Do đó, cô quyết định chuyển đến thành phố khác và quen biết một chàng trai kém tuổi. Thậm chí, cô còn giả vờ say để quay clip cùng vị em trai mà không biết đó chính là con trai của người sếp khốn nạn trước kia.