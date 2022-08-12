Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai có thể bị Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết vượt mặt, điều đó có thể xảy ra không?

Sao quốc tế 12/08/2022 09:29

Sức nóng của Thương Lan Quyết dù chỉ mới lên sóng vài tập đầu là điều không ai có thể phủ nhận, liệu có giúp Ngu Thư Hân vượt mặt Dương Tử?

Dù chỉ mới lên sóng mấy tập đầu tiên nhưng sức nóng của Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính là điều không ai phủ nhận.

Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai có thể bị Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết vượt mặt, điều đó có thể xảy ra không? - Ảnh 1
Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

 

Trước đó nhiều người cho rằng Thương Lan Quyết có thể vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghi, nhưng với tình hình hiện tại xem ra đây là điều không thể. Bởi với diễn xuất và nhan sắc của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ thì khó có thể đấu lại với Thành Nghị - Dương Tử. Chưa kể Dương Tử còn là đỉnh lưu với lượng fan cực hùng hậu.

Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai có thể bị Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết vượt mặt, điều đó có thể xảy ra không? - Ảnh 2
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những lời khen về nội dung, kỹ xảo, nhiều cư dân mạng lại bùng nổ tranh cãi về diễn xuất của nam nữ chính trong Thương Lan Quyết. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nguyên tác truyện Thương Lan Quyết của Cửu Lộ Phi Hương đang phải "gánh còng lưng" cho Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.

Ngay mở đầu bộ phim, nữ chính ngu Thư Hân xuất hiện với thân phận là học trò phụ giúp việc cho Tư Mệnh tinh quân (Lý Nhất Đồng). Ai cũng nghĩ vào vai tiểu hoa yêu nhỏ tuổi, ngây thơ, đáng yêu sẽ không thể làm khó Ngu Thư Hân, bởi lẽ ở ngoài đời cô nàng cũng có tính cách nhí nhảnh như vậy. Nhưng không ngờ nhân vật Hoa Lan Nhỏ này qua diễn xuất của nàng tiểu Hoa lại có phần hơi quá đà. Dẫu vậy, những cảnh thể hiện sự thông minh, tinh nghịch Ngu Thư Hân cũng đã truyền tải khá ổn.

Không chỉ nữ chính, mà cả vai nam chính của Vương Hạc Đệ cũng có vấn đề. Ban đầu tạo hình của Vương Hạc Đệ được khán giả khen ngợi là bám sát hình tượng nhân vật đại ma đầu Đông Phương Thanh Thương. Thế nhưng trong những tập phim mở đầu, người xem lại có chút thất vọng với ngoại hình kém sắc của nam diễn viên. Đặc biệt là mái tóc bạc phơ ở tập 1 khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến vai diễn của Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long trước đó. Ngoài ra, diễn xuất của sao nam 9x này cũng bị nhận xét là vẫn đơ như ngày nào. Thậm chí, các fan nguyên tác còn lo sợ sang đến những tập sau hình ảnh ma tôn soái khí, băng lãnh trong truyện sẽ bị Vương Hạc Đệ phá nát.

Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai có thể bị Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết vượt mặt, điều đó có thể xảy ra không? - Ảnh 3
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

 

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn bất chấp để đu phim vì không thể bỏ lỡ một tác phẩm tuyệt đỉnh như Thương Lan Quyết của Cửu Lộ Phi Hương được. Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn vô cùng nổi tiếng của "Thánh nữ huyền huyễn" - Cửu Lộ Phi Hương. Người đứng sau bộ phim cực hot đầu năm nay là Ngự Giao Ký (Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân đóng) và cũng là tác giả của loạt truyện ăn khách như: Ti Mệnh, Bổn Vương Ở Đây,...

Với nội dung rất hay, Thương Lan Quyết nhận được sự kỳ vọng rất lớn của các mọt phim, đặc biệt là các fan nguyên tác. Ngoài ra kỹ xảo, nhan sắc dàn diễn viên từ chính đến phụ cũng được đánh giá ổn áp. Dù những thuận lợi trên đã giúp Thương Lan Quyết chiếm một nửa ưu thế nhưng diễn xuất của diễn viên lại làm không ít người thất vọng.

Diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai có thể bị Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết vượt mặt, điều đó có thể xảy ra không? - Ảnh 4
Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cần nhiều thời gian để chứng minh sức hút của mình - Ảnh: Internet

 

Song, Thương Lan Quyết mới chỉ đang ở chặng đầu của bộ phim, nhiều khán giả cho rằng dự án hợp tác đầu tay của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ vẫn còn khá nhiều thời gian để chứng minh sức hút của mình.

 

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