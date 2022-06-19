BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này?

Sao quốc tế 19/06/2022 15:00

Dương Tử là một trong những sao nữ lưu lượng có kỷ lục rating lượt xem trực tuyến đạt hơn 120 tỷ, thuộc hàng Top trong các diễn viên sau 90, trong đó đã có 3 bộ vượt hơn 20 tỷ lượt xem.

Đại Ương Ca – Lượt xem trực tuyến 10,2 tỷ

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này? - Ảnh 1
Đại Ương Ca - Ảnh: Internet

 

Đại Ương Ca kể về ân oán tính thù phức tạp của một gia tộc và những cuộc chiến kháng Nhật đầy gian nan, là một câu chuyện truyền kỳ kể về một chàng trai từ một cậu bé hành khất trở thành một anh hùng. Trong phim, Dương Tử đóng vai một cô thiên kim tiểu thư đáng yêu, lương thiện nhưng không kém phần dũng cảm.

Mặc dù điểm Douban của Đại Ương Ca thấp nhưng dù sao đây vẫn là phim chính kịch nên rating trên đài Giang Tô và đài Thiên Tân vẫn rất khả quan, tạo nên kỷ lục rating phá 1% cả hai đài, tổng lượt xem trực tuyến cũng phá 10 tỷ.

Cá Mực Hầm Mật - Lượt xem trực tuyến 17,7 tỷ

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này? - Ảnh 2
Cá Mực Hầm Mực - Ảnh: Internet

 

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Go Go Squid của Mặc Bảo Phi Bảo, tuy nhiên Douban lại chỉ được 5,9 điểm. Có thể nói đây là tác phẩm được đánh giá thấp nhất trong các bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả, cá nhân mình cũng thấy bộ phim yên bình, nhàm chán quá, hơn nữa lại thiếu logic.

Hương Mật Tựa Khói Sương - Lượt xem trực tuyến 20,6 tỷ

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này? - Ảnh 3
Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

 

Tổng lượt xem trực tuyến của Hương Mật Tựa Khói Sương trên các nền tảng như IQIYI, Tencent, Youku là lên đến 20,6 tỷ lượt xem, quả là một thành tích đáng kinh ngạc. Điểm Douban của Hương Mật Tựa Khói Sương cũng đạt 7,8 điểm, một con số cao dành cho dòng phim cổ trang thần tượng. Tác phẩm còn trở thành một trong những bộ phim chuyển thể thành công nhất trong nhiều năm gần đây.

Hoa Lạc Tụng 1 - Lượt xem trực tuyến 23,2 tỷ

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này? - Ảnh 4
Hoan Lạc Tụng 1 - Ảnh: Internet

 

Hoan Lạc Tụng kể về 5 cô gái có tính cách khác nhau cùng chung sống trong một chung cư, họ cùng nhau làm việc, yêu đương hẹn hò trong một thành phố lớn. Nội dung phim được xây dựng rất chân thật, quả thật không có chỗ nào dể chê, Douban cũng khá ổn với 7,4 điểm.

Hoan lạc Tụng 2 - Lượt xem trực tuyến 28,3 tỷ

BXH những bộ phim đạt top rating trực tuyến cao nhất của Dương Tử: Hương Mật Tựa Khói Sương xếp sau phim này? - Ảnh 5
Hoan Lạc Tụng - Ảnh: Internet

 

Sau sự thành công của phần thứ nhất, Hoan Lạc Tụng tiếp tục ra thêm phần thứ hai và đạt được 28,3 tỷ lượt xem, rating cao hơn cả phần đầu. Tuy nhiên, chất lượng phần 2 lại không bằng phần trước, Douban chỉ 5,4 điểm.

Khi xem phim này, Tiểu Thang Viên cảm thấy đây đâu phải là phim tình cảm nữa, mà biến thành phim luân lý gia đình rồi, drama nhiều không kể hết, ai cũng chỉ nghĩ đến việc lấy chồng, yêu đương dẫn đến việc mất đi cái cốt lõi được khác họa ở phần 1. Tuy nhiên bởi vì phần 1 rất nổi tiếng nên mọi người mới đổ xô đi xem phần 2, cho nên bộ phim mới có lượt xem cao như vậy.

 

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