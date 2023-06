Bắt chước Dương Tử, Bạch Lộc tranh ngôi 'vượng mỹ nam' trong phim mới?

Những màn hợp tác giữa dàn lưu lượng tiểu hoa với các mỹ nam mới nổi trong thời gian gần đây khiến nhiều netizen quan tâm. Hai trong số những dự án nổi bật và tương đồng về dàn diễn viên, đó là Ninh An Như Mộng và Trường Tương Tư. Mặc dù danh tiếng và thực tích của Bạch Lộc khó có thể so được với Dương Tử, thế nhưng cô nàng có vẻ cũng được Vu Chính tin tưởng, trao nhiệm vụ nâng đỡ người mới, đặc biệt là dàn nam diễn viên của Hoan Ngu Ảnh thị.

Cụ thể, Trường Tương Tư của Dương Tử có tận 3 mỹ nam đang trong thời kỳ chờ hot, đó là Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Trong khi đó, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc có dàn hot boy đẹp chẳng kém gồm Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt và Chu Tuấn Vĩ. Tất nhiên nếu so ra, dàn cast của Trường Tương Tư vẫn nổi hơn nhiều, bởi dù sao cả Đặng Vi, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ đều đã ít nhiều có ấn tượng với khán giả.

Bạch Lộc và dàn mỹ nam trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Vương Tinh Việt tuy là cái tên mới nhưng nếu nhắc đến vai diễn thái tử Lưu Tử Hành trong Châu Sinh Như Cố chắc nhiều khán giả sẽ biết. Sau bộ phim này, anh được đóng nam chính trong một vài bộ phim khác như Trân Tu Ký, Công Tử Khuynh Thành... Còn lại, nam diễn viên Chu Tuấn Vĩ cũng không phải quá lạ mặt khi anh chàng từng đóng nhiều vai nam phụ trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Vô Tình Bắt Được Tổng Tài, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta...

So về dàn cast, Bạch Lộc có thể sẽ thua kém Dương Tử, nhưng nếu so nguyên tác, chưa chắc Trường Tương Tư đã hơn được Ninh An Như Mộng. Trường Tương Tư dự kiến sẽ thay đổi khá nhiều nội dung khi đổi nam phụ thành nam chính. Còn Ninh An Như Mộng được cho là sẽ chuyển thể rất sát với tiểu thuyết Khôn Ninh.

Hiện tại, Trường Tương Tư đã sớm bấm máy còn Ninh An Như Mộng mới chỉ là đồn đoán. Khán giả chờ xem Dương Tử và Bạch Lộc ai có thể vượng được dàn mỹ nam chờ hot này.