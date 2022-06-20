Dàn tiểu Hoa 9x của hiện tại: Dương Tử vận xui triền miên, Triệu Lộ Tư nhiều tài nguyên phim tốt nhưng chưa có bứt phá?

Nhưng mà đáng tiếc, Dương Tử dạo này lại gặp vận xui triền miên. Tiểu Hạnh Thảo có thể tóm tắt đơn giản về sự nghiệp của tiểu hoa trong 2 năm vừa rồi qua các bộ phim, như sau: Thanh Trâm Hành “đắp chiếu”, 2 bộ mới lên sóng đều flop, 1 bộ Trầm Vụn Hương Phai bị ép đóng, chưa biết hiệu quả thế nào.

Nhờ thành công của Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử đã nhanh chóng chiếm được danh hiệu “nhất tỷ Hoan Thụy”, là nữ hoàng rating thế hệ mới. Kể cả khi đã rời công ty quản lý và lập phòng làm việc riêng thì tài nguyên của cô cũng chỉ có hơn chứ không giảm chút nào.

Với tình hình này, mình cho rằng dù Dương Tử có diễn xuất ổn hay chăm chỉ như thế nào thì cũng khó mà bật lên được so với các đồng nghiệp khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trái ngược với sự lận đận của Dương Tử thì Địch Lệ Nhiệt Ba đang là tiểu hoa có giá trị cao nhất. Theo như tiến độ hiện giờ, mỹ nữ Tân Cương là người làm việc năng suất nhất, phim ra mắt khán giả đều đặn như vắt tranh. Đáng khen hơn nữa là cô có tinh thần học hỏi cao, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vai diễn.

Nếu giữ được nhan sắc “đỉnh của chóp” và đà phát triển như thế này, Tiểu Hạnh Thảo tin rằng, chẳng bao lâu nữa Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thống trị màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Lý Thấm

Lý Thấm - Ảnh: Internet

Ra mắt nhiều năm nay, ấn tượng Lý Thấm để lại trong lòng fan và cả người qua đường đều tốt đẹp. Tuy nhiên, số phận lại an bài để cô rơi vào tình cảnh đóng vai phụ thì nổi đình nổi đám, sang nữ chính là “lật xe” ngay.

Dù hiện giờ vẫn có người ưa chuộng diễn xuất của ngôi sao Sở Kiều Truyện và giao cho cô vai nữ chính, song, mình không đặt nhiều kỳ vọng. Tiểu Hạnh Thảo cho rằng, phong cách đóng phim của Lý Thấm rất giống với con đường Dương Dung đang đi.

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Danh tiếng của Đàm Tùng Vận đang phát triển rất ổn định, song, có lẽ cô cũng rất khó để bật hẳn lên. Bởi vì, từ trước đến nay, nữ diễn viên luôn ở trong tình trạng phim ngừng chiếu thì người cũng hết nhiệt.

Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet

Kể từ cái ngày mà Châu Đông Vũ trở thành Tam Kim Ảnh hậu trẻ nhất thì địa vị của cô đã vượt trội hơn hẳn các tiểu hoa cùng lứa 9X. Với lối diễn xuất tinh tế cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, Tiểu Hạnh Thảo dám chắc rằng, tương lai của ngôi sao Thiên Cổ Quyết Trần sẽ còn phát triển hơn nữa.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Yêu thích Triệu Lộ Tư từ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, thế nhưng, cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa hiểu cô nàng đang muốn phát triển theo hướng nào nữa. Có lúc mình thấy nữ diễn viên định hướng nhận phim tương tự Triệu Lệ Dĩnh, song, lúc thì mình lại thấy cô nàng theo con đường “hắc hồng” như Dương Mịch.

Về tinh thần làm việc cũng như tài nguyên phim ảnh thì Triệu Lộ Tư không hề thua bất cứ đàn chị 8X hay đồng nghiệp 9X nào cả. Song, thứ mà Tiểu Hạnh Thảo thấy cô đang thiếu chính là một tác phẩm có “sức nặng” giúp cô bứt phá mạnh mẽ hơn.