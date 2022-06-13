Không phải Triệu Lộ Tư, cô gái này mới là 'em gái Trà Xanh' chính hiệu của Triệu Anh Tử? Netizen mỉa mai 'Khi trà xanh nói trà xanh đơn thuần để tẩy trắng cho sự trà xanh của mình?'

Sao quốc tế 13/06/2022 15:00

Triệu Anh Tử đã khen một nữ diễn viên là người ngây thơ đơn thuần. Đáng nói, cô gái này cũng có lịch sử đen chẳng kém mỹ nhân họ Triệu.

Trong quá khứ, Triệu Anh TửTriệu Lộ Tư đều dính phốt cọ nhiệt. Vì vậy, một số người cho rằng hai nữ diễn viên có điểm chung và rất hợp làm chị em. Tuy nhiên, một cư dân mạng bất ngờ đào lại clip Triệu Anh Tử khen ngợi một nữ diễn viên. Người được mỹ nhân họ Triệu nhận xét tốt lại không phải Triệu Lộ Tư.

Không phải Triệu Lộ Tư, cô gái này mới là 'em gái Trà Xanh' chính hiệu của Triệu Anh Tử? Netizen mỉa mai 'Khi trà xanh nói trà xanh đơn thuần để tẩy trắng cho sự trà xanh của mình?' - Ảnh 1
Triệu Anh Tử  - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, Triệu Anh Tử đã khen Lưu Hạo Tồn là người ngây thơ đơn thuần. Đáng nói, mưu nữ lang cũng có lịch sử đen chẳng kém mỹ nhân họ Triệu.

Lưu Hạo Tồn từng vướng tin đồn muốn sao tác với Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy nhiên, phía nam diễn viên không đồng ý khiến cô khó chịu. Ngoài ra, mưu nữ lang cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện của gia đình. Mẹ của cô dạy múa khiến học viên bị chấn thương nhưng không chịu trách nhiệm. Điều này khiến danh tiếng của Lưu Hạo Tồn và gia đình đều bị tổn hại.

Triệu Anh Tử từng giả ngất trên thảm đỏ để chiếm sự chú ý. Khi đóng Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, cô còn để lại bình luận chất vất Đậu Kiêu vì sao không nhắc tới mình.

Gần đây, mỹ nhân họ Triệu tiếp tục gây tranh cãi khi tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Trong chương trình, cô luôn có những hành động khiến mọi người khó chịu.

Không phải Triệu Lộ Tư, cô gái này mới là 'em gái Trà Xanh' chính hiệu của Triệu Anh Tử? Netizen mỉa mai 'Khi trà xanh nói trà xanh đơn thuần để tẩy trắng cho sự trà xanh của mình?' - Ảnh 2
Triệu Anh Tử đã khen Lưu Hạo Tồn là người ngây thơ đơn thuần, tuy nhiên nữ diễn viên cũng có lịch sử đen chẳng kém mỹ nhân họ Triệu - Ảnh: Internet

 

Một bộ phận khán giả đã chê cô có tính cách thảo mai và thích cọ nhiệt. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn khẳng định bản thân thẳng thắn nên dễ gây mất lòng người khác.

Vì những hành động không tốt trong quá khứ nên Lưu Hạo Tồn và Triệu Anh Tử đều bị gọi là "trà xanh". Khi mỹ nhân họ Triệu khen mưu nữ lang, cư dân mạng cho rằng hai người rất xứng làm chị em:

- Hai cô đồng lòng, hợp tâm hợp tính nên bênh nhau là đúng rồi. Nói nhiều làm gì để cả thiên hạ chửi.

- Khi trà xanh nói trà xanh đơn thuần để tẩy trắng cho sự trà xanh của mình?

- Cả hai đều đơn thuần giống nhau mà, chắc là hiểu nhau lắm

- Trà xanh chị đang khen thảo mai em đúng không?

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Anh Tử Lưu Hạo Tồn sao hoa ngữ cbiz

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