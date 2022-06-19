Các mỹ nhân được mệnh danh là cao thủ 'trà xanh' cbiz: Triệu Lộ Tư bị Nhiệt Ba lấn át nhưng vẫn không vượt mặt được mỹ nhân này?

Sao quốc tế 19/06/2022 10:00

Trong làng giải trí Hoa ngữ có không ít sao nữ hành động và lời nói khiến cộng đồng mạng đặt cho danh hiệu thân thương là “cao thủ trà nghệ”.

Triệu Anh Tử

Các mỹ nhân được mệnh danh là cao thủ 'trà xanh' cbiz: Triệu Lộ Tư bị Nhiệt Ba lấn át nhưng vẫn không vượt mặt được mỹ nhân này? - Ảnh 1
Triệu Anh Tử - Ảnh: Internet

 

Trong khoảng thời gian gần đây, mỹ nhân lắm thị phi Triệu Anh Tử đã “vinh dự” được netizen bổ sung vào danh sách này. Nhờ vai diễn Trịnh Phụng Kỳ trong Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, Triệu Anh Tử nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm của khán giả với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt.

Thế nhưng, những hành vi kém duyên để thu hút sự chú ý của cô nàng lại khiến netizen không hài lòng . Được biết, sau khi bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ kết thúc, nam chính Đậu Kiêu có đăng vài dòng cảm nhận lên mạng xã hội và gặp phải rắc rối vì trót quên người nọ, không “tag” người kia. Đúng lúc này, Triệu Anh Tử lại đột nhiên khơi mào chiến hỏa khi công khai chất vấn Đậu Kiêu vì không gắn tên cô trong bài viết.

Hành động này khiến Triệu Anh Tử bị đánh giá là lắm chiêu trò, thích “khuấy đục nước” để “ké fame” đồng nghiệp. Chưa kể, nữ diễn viên họ Triệu còn bị phát hiện “like” bài viết ám chỉ Đậu Kiêu dựa vào bạn gái.

Mới đây, khi tham gia show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, Triệu Anh Tử đã lên sân khấu biểu diễn và còn nghẹn ngào rơi lệ khi hát một bản tình ca. Sau đó, người đẹp này lại chia sẻ trên trang cá nhân rằng, lúc đó, cô khóc là vì nghĩ đến Đậu Kiêu.

Triệu Anh Tử tuyên bố “nghe nhạc của Vương Tâm Lăng từ thuở nhỏ” nhưng không hề vỗ tay cổ vũ khi đàn chị biểu diễn, đăng bài xin lỗi vì không phân biệt được ai là Chung Hân Đồng, ai là Thái Trác Nghiên.

Ngoài ra, “Hoàng Sam nữ tử” của Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 còn có không ít thị phi như giả ngất trên thảm đỏ, “đi bài” át vía nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba, Yoona (SNSD), “cọ nhiệt” của các chị đẹp trong show Tỷ Tỷ 3 như Vương Tâm Lăng, Chung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên với thái độ “ngây thơ vô tội”.

Triệu Lộ Tư

Các mỹ nhân được mệnh danh là cao thủ 'trà xanh' cbiz: Triệu Lộ Tư bị Nhiệt Ba lấn át nhưng vẫn không vượt mặt được mỹ nhân này? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên Triệu Lộ Tư – “cọ hậu” lừng danh của showbiz Hoa ngữ. Nhờ bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, nàng “thánh nữ xuyên không” này vụt sáng chỉ sau một đêm, trở thành một trong những mỹ nhân thống trị dòng phim chiếu mạng Cbiz.

Tuy nhiên, chính những chiêu trò đậm vị trà của Triệu Lộ Tư đã khiến khán giả dần đánh rơi thiện cảm với cô. Điểm lại sương sương thì nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ có khá nhiều lùm xùm như “ké fame” Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, “trượt tay” like bài viết chê Tống Thiến, Cúc Tịnh Y, Ngô Tuyên Nghi và mới đây thì đi bài “yêu em hơn sinh mệnh”, xào couple mạnh tay với Dương Dương.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Các mỹ nhân được mệnh danh là cao thủ 'trà xanh' cbiz: Triệu Lộ Tư bị Nhiệt Ba lấn át nhưng vẫn không vượt mặt được mỹ nhân này? - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Cứ tưởng Triệu Lộ Tư là thứ Hai thì không ai là Chủ nhật, nàng “mỹ nữ Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba còn cao tay hơn cả đồng nghiệp trong lĩnh vực “pha trà”. Thậm chí, không ít netizen còn đánh giá rằng: “Triệu Lộ Tư chỉ đi lại bài cũ của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nhớ năm xưa, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng đi bài pr đẹp lấn át đàn chị Đường Yên khi hợp tác trong bộ phim Người Tình Kim Cương, lại còn “xào couple” cực khét với Lộc Hàm để bước lên hàng ngũ lưu lượng của showbiz Hoa ngữ.

Ngoài việc chăm tương tác với Lộc Hàm trong show Hurry Up, Brothers, nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế còn chủ động đăng video “đẩy thuyền” (sau đó thì tuyên bố bị mất nick và đã lấy lại chỉ trong vòng 3 phút), tỏ thái độ buồn bã khi biết đồng nghiệp công khai tình yêu. Điều này khiến dân tình tin chắc cô và “đại lưu lượng” Cbiz từng có gì đó với nhau và quay sang chỉ trích cặp đôi Lộc Hàm – Quan Hiểu Đồng dữ dội.

Sau vụ việc này, Địch Lệ Nhiệt Ba ôm về lượng người hâm mộ đông đảo, đồng thời tiến vào hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng của làng giải trí xứ Trung, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Thế nhưng, những chiêu trò trong quá khứ của người đẹp này thì chẳng thể che lấp được và cho tới bây giờ, cô vẫn bị hội anti mỉa mai: “Tác phẩm bạo hồng của Địch Lệ Nhiệt Ba là Lộc Hàm”.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Anh Tử sao hoa ngữ cbiz

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