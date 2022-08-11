Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao

Sao quốc tế 11/08/2022 16:11

Đằng sau những vinh quang hiện tại, thuở mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, dàn sao Hoa Ngữ cũng chịu không ít nỗi tủi nhục mà ít người biết đến.

Dương Tử

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao - Ảnh 1
Dương Tử và mẹ dọn đồ ra khỏi khách sạn giữa đêm vì bị 'giật vai' trong phim 'Nhà có con trai con gái' - Ảnh: Internet

 

Khi còn là sao nhí, Dương Tử được biết đến nhờ nhờ bộ phim Nhà Có Con Trai Con Gái. Nghe thì có vẻ vinh quang, nhưng thực tế, địa vị của Dương Tử khi đó còn rất bấp bênh, bản thân cô lại chẳng có người chống lưng nên chỉ cần một tác động nhỏ của nhà sản xuất là bị mất vai ngay.

Trong bộ phim năm ấy, Dương Tử được chọn làm nữ chính, để chuẩn bị sẵn sàng cho dự án, cô và mẹ đến khách sạn sớm chờ ngày khai máy. Ai dè sát giờ G, Dương Tử nhận được tin: "Con gái nhà đầu tư muốn diễn vai này, 2 người gom đồ rời đây đi!". Giữa đêm khuya, 2 mẹ con Dương Tử phải kéo hành lý đứng giữa nơi vắng vẻ, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh từng bị đoàn phim Tân Hoàn Châu Cách Cách cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao - Ảnh: Internet

 

Triệu Lệ Dĩnh thời còn phải lăn lộn với các vai diễn quần chúng trên phim từng bị đạo diễn nói ngay trước mặt mọi người: "Sao miệng cô hay chu lên thế? Như diễn Trư Bát Giới vậy".

Hoặc thời quay Tân Hoàn Châu Cách Cách, vì không được lòng Quỳnh Dao mà Triệu Lệ Dĩnh thường bị cả đoàn phim ngó lơ, chẳng quan tâm hay đoái hoài. Trong bữa tiệc tất niên của đoàn phim, mọi người tụ tập ăn uống cười đùa nhưng không chừa chỗ cho Triệu Lệ Dĩnh. Cô gái nhỏ phải ngồi một mình một góc, đón năm mới trong nước mắt và cô đơn.

Xa Thi Mạn

Dàn sao Hoa Ngữ ‘ôm cục tức’ thuở mới vào nghề: Dương Tử bị tống cổ khỏi đoàn phim lúc giữa đêm, Triệu Lệ Dĩnh bị đoàn phim cô lập vì không được lòng Quỳnh Dao - Ảnh 3
Xa Thi Mạn từng thường xuyên bị trợ lý biên đạo phê bình bằng những lời lẽ thô bỉ hay quăng thẳng kịch bản vào người - Ảnh: Internet

 

Từ sau khi chính thức chuyển đến đại lục để phát triển sự nghiệp, Xa Thi Mạn không còn quay bộ phim mới nào của TVB nữa. Ngoài việc cát-xê của nhà đài thấp, lịch quay phim vất vả và áp lực thì còn một lý do nữa là cô không muốn gợi nhớ lại thời quay phim mà chưa có tiếng tăm.

Thuở ấy, vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất, Xa Thi Mạn thường xuyên bị trợ lý biên đạo phê bình bằng những lời lẽ thô bỉ hay quăng thẳng kịch bản vào người, không có chút tôn nghiêm nào. Bởi vậy, khi nghe tin vị trợ lý kia lên chức đạo diễn và bị chỉ trích vì "tác động vật lý" lên nữ diễn viên, Xa Thi Mạn đã nói bằng thái độ phản cảm: "Với những kẻ tố chất kém như thế, tôi chẳng muốn nhắc đến làm gì".

 

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