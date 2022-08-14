Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi?

Sao quốc tế 14/08/2022 12:13

Blogger Trương Tiểu Hàn đã tung ra thông tin Dương Tử - Lưu Học Nghĩa đang hẹn hò khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Một số dân mạng còn cho rằng Dương Tử đang có nguy cơ trở thành “tiểu tam” chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác.

Mới đây, blogger Trương Tiểu Hàn đã tung ra thông tin Dương Tử - Lưu Học Nghĩa đang hẹn hò khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Một số dân mạng còn cho rằng Dương Tử đang có nguy cơ trở thành “bé ba” chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác.

Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi? - Ảnh 1
Blogger Trương Tiểu Hàn đã tung ra thông tin Dương Tử - Lưu Học Nghĩa đang hẹn hò khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, nhiều cư dân mạng đã đào lại loạt bằng chứng cho thấy Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi đang yêu nhau. Cặp đôi đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Lưu Ly và Khi Bóng Đêm Gợn Sóng.

Khi cùng hợp tác trong bộ phim Khi Bóng Đêm Gợn Sóng, Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa đã có rất nhiều khoảnh khắc thân mật ở hậu trường. Đến đầu năm nay, cả 2 lại bị bắt gặp đi ăn cùng nhau. Nam diễn viên thậm chí còn bóc tôm cho “bạn gái”. Cũng trong thời gian này, đại fan của Trương Dư Hi tuyên bố ngừng support, bỏ theo dõi trên Weibo vì cô nàng quá mải mê yêu đương.

Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi? - Ảnh 2
Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa đã có rất nhiều khoảnh khắc thân mật ở hậu trường - Ảnh: Internet

 

Chưa dừng lại ở đó, tài khoản phụ của Trương Dư Hi có tên Hồ A Hoa Qua cũng bị dân mạng tìm ra. Theo đó, tài khoản này chỉ theo dõi 19 người và chỉ có một mình Lưu Học Nghĩa là con trai.

Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi? - Ảnh 3
Trương Dư Hi có tên Hồ A Hoa Qua bị dân mạng tìm ra - Ảnh: Internet

 

Sau khi tin tức Lưu Học Nghĩa và Dương Tử hẹn hò được công khai, động thái mới của nữ phụ Lưu Ly lại càng khiến dân tình chú ý. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải lên tài khoản phụ của mình hình ảnh tóc nhuộm màu xanh. Thế nhưng ở Trung Quốc, mà xanh lại ám chỉ sự phản bội. Việc này càng khiến dân mạng chắc nịch Dương Tử chính là “tiểu tam” chen chân vào tình cảm của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi.

Dương Tử có nguy cơ trở thành 'tiểu tam' chen chân vào tình cảm Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi? - Ảnh 4
Dương Tử có nguy cơ là “tiểu tam” chen chân vào tình cảm của Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi - Ảnh: Internet

 

Ở thời điểm sự nghiệp đang phát triển hiện tại, nếu Dương Tử thực sự là tiểu tam như dân mạng lan truyền, vậy thì sự nghiệp, danh tiếng, hình tượng xây dựng bao năm sẽ đổ vỡ hết.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Lưu Học Nghĩa Trương Dư Hi sao hoa ngữ cbiz

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