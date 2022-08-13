Giữa tin đồn Dương Tử hẹn hò Lưu Học Nghĩa, fan Dương Tử lôi Tiêu Chiến vào cuộc, netizen bức xúc 'Thần tượng có tin hẹn hò nhưng fan Dương Tử không chăm chỉ thanh minh lại thích lôi người khác vào kiếm chuyện'

Sao quốc tế 13/08/2022 19:36

Giữa tn đồn Dương Tử và Lưu Học Nghĩa hẹn hò, đại fan của nữ diễn viên lại ngầm tiết lộ Tiêu Chiến cố ý tung tin đồn hẹn hò của đồng nghiệp để che chắn cho bản thân. Từ đây, cuộc chiến căng thẳng giữa fan Dương Tử và fan tài tử họ Tiêu đã nổ ra.

Tin đồn yêu đương của Dương TửLưu Học Nghĩa đang là đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Người trong cuộc đã lên tiếng đính chính nhưng chủ đề này vẫn được nhiều người quan tâm.

Giữa tin đồn Dương Tử hẹn hò Lưu Học Nghĩa, fan Dương Tử lôi Tiêu Chiến vào cuộc, netizen bức xúc 'Thần tượng có tin hẹn hò nhưng fan Dương Tử không chăm chỉ thanh minh lại thích lôi người khác vào kiếm chuyện' - Ảnh 1
Tin đồn yêu đương của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa đang là đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, đại fan của nữ diễn viên lại ngầm tiết lộ có đỉnh lưu cố ý tung tin đồn hẹn hò của đồng nghiệp để che chắn cho bản thân. Dù chưa có chứng cứ chứng minh nhưng có người đã đoán Tiêu Chiến là người ném đá giấu tay. Từ đây, cuộc chiến căng thẳng giữa fan Dương Tử và fan tài tử họ Tiêu đã nổ ra.

Giữa tin đồn Dương Tử hẹn hò Lưu Học Nghĩa, fan Dương Tử lôi Tiêu Chiến vào cuộc, netizen bức xúc 'Thần tượng có tin hẹn hò nhưng fan Dương Tử không chăm chỉ thanh minh lại thích lôi người khác vào kiếm chuyện' - Ảnh 2
Fan Dương Tử cho rằng Tiêu Chiến cố ý tung tin đồn hẹn hò của đồng nghiệp để che chắn cho bản thân - Ảnh: Internet

 

Cộng đồng mạng cho rằng, chuyện hẹn hò là việc riêng của mỗi nghệ sĩ. Đồng thời, tin tức này cũng chỉ liên quan đến Dương Tử, hoàn toàn không dính líu tới Tiêu Chiến. Khi chưa có bằng chứng xác thực nhưng một số người đã vô cớ réo tên nam tài tử và gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ.

- Người thật sự bị kéo vào là Tiêu Chiến còn dưa hẹn hò là ai thì chắc mọi người cũng biết. Fan của cô lạ lùng thật sự, thần tượng có tin hẹn hò nhưng không chăm chỉ thanh minh lại thích lôi người khác vào kiếm chuyện.

- Fan Dương Tử kỳ cục nhỉ, Tiêu Chiến đã sống ẩn, không đụng anh thì thì fan anh giật mồng lên làm gì? Người ta nằm yên cũng bị réo tên vào chuyện riêng của đồng nghiệp xem có tức không?

- Tất cả là tại Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt Dương Tử ngửi bánh kem, Tiêu Chiếnra lệnh cho Trương Tiểu Hàn săn ảnh Dương Tử. Tiêu Chiến là trùm Cbiz, anh búng tay 1 phát là có người sập phòng.

Được biết, trước giờ fan của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng không ưa nhau. Từ sự khó chịu từ xưa, sau vụ việc này, fan hai nhà càng đối chọi gay gắt.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Lưu Học Nghĩa sao hoa ngữ cbiz

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