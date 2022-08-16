Bằng chứng cho thấy nhan sắc Dương Tử lúc đẹp lúc xấu bất thường khi được leak ảnh?

Một blogger đã tìm ra sự khác biệt giữa những tấm ảnh được leak ra của Dương Tử như cô nàng trông có vẻ cao hơn, gương mặt xinh đẹp và thanh thoát hơn hẳn những bức ảnh mờ.

Diễn xuất của Dương Tử trong giới Cbiz hiện nay thì không cần bàn quá nhiều vì Scent cho rằng cô nàng làm khá tốt ở khoản này khi đem về cho mình nhiều danh hiệu cũng như giải thưởng với loạt phim truyền hình. Tuy nhiên, nhan sắc lại là điểm yếu của Dương Tử khi được đặt lên “bàn cân” cùng với các tiểu hoa cùng thời. Nhan sắc lại là điểm yếu của Dương Tử khi được đặt lên “bàn cân” cùng với các tiểu hoa cùng thời - Ảnh: Internet

Trong bộ phim Trường Tương Tư khai máy hồi tháng 3 với sự góp mặt của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi đã chính thức khai máy. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa và là “đứa con cưng” của Tencent khi được xếp chính giữa dàn các bộ phim khác đã quay xong và chỉ chờ ngày lên sóng vào ngày chiêu thương. Đáng khen là thái độ làm việc chuyên nghiệp của Dương Tử dưới thời tiết hơn 40 độ của mùa hè mà vẫn bất chấp mặc áo khoác lông quay phim. Vẻ đẹp và tinh thần “không ngại gian khổ” này sau đó đã nhận được nhiều lời tán thưởng của khán giả.

Dương Tử dưới thời tiết hơn 40 độ của mùa hè mà vẫn bất chấp mặc áo khoác lông quay phim - Ảnh: Internet Tuy nhiên, có blogger đã tìm ra sự khác biệt giữa những tấm ảnh được leak ra của Dương Tử như cô nàng trông có vẻ cao hơn, gương mặt xinh đẹp và thanh thoát hơn hẳn những bức ảnh mờ. Gần như cùng một khung hình, cùng một bộ trang phục nhưng những bức ảnh được khen ngợi lại gần như khác xa so với những bức ảnh gốc với sắc vóc chẳng mấy đặc biệt của Dương Tử. Một blogger đã tìm ra sự khác biệt giữa những tấm ảnh được leak ra của Dương Tử như cô nàng trông có vẻ cao hơn, gương mặt xinh đẹp và thanh thoát hơn hẳn những bức ảnh mờ - Ảnh: Internet Trong quá khứ đã có lần nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương bị phát hiện là người không thể sống thiếu photoshop. Lý do là do Dương Tử không tự tin vào nhan sắc của mình nên không thể thiếu phần mềm chỉnh sửa này trong bất kỳ hoạt động nào. Gần đây, cô nàng cũng vướng phải nghi vấn sử dụng app chỉnh ảnh khi xuất hiện với sắc vóc thon gọn bất thường, gương mặt xinh đẹp khác xa bình thường trong poster của Trường Tương Tư. Dương Tử cũng vướng phải nghi vấn sử dụng app chỉnh ảnh khi xuất hiện với sắc vóc thon gọn bất thường - Ảnh: Internet Dù biết Dương Tử quan tâm đến hình ảnh của mình là hoàn toàn hợp lý nhưng việc cô nàng chỉnh sửa nhiều đến nỗi xinh đẹp thoát tục đã gây nên nhiều sóng gió và ý kiến trái chiều.

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