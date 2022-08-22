Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chính thức mở điểm douban, netizen chê nhiều hơn khen 'nội dung nhàm chán không có gì đột phá'

Sao quốc tế 22/08/2022 10:32

Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã chính thức mở điểm Douban và nhận không ít ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mới đây, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương TửThành Nghị đóng chính đã chính thức mở điểm Douban, ghi nhận số điểm là 5,6 điểm với hơn 100 nghìn lượt đánh giá. Trong đó, tỷ lệ 5 sao chiếm 16.1 %, 4 sao chiếm 16.8 %, 3 sao chiếm 22.3 % và còn lại đều là các đánh giá 1 sao và 2 sao.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chính thức mở điểm douban, netizen chê nhiều hơn khen 'nội dung nhàm chán không có gì đột phá' - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã chính thức mở điểm Douban - Ảnh: Internet

 

Phần lớn khán giả để lại bình luận cho biết kịch bản phim nhàm chán và đang đi theo lối mòn, cốt truyện không có điểm đột phá và mới mẻ. Mặc dù được giới thiệu là dự án được có vốn đầu tư lớn từ cả Youku lẫn Hoan Thụy Thế Kỷ nhưng trang phục của các nhân vật trong phim lại không được đầu tư kỹ lưỡng, kỹ xảo tuy đẹp nhưng vẫn còn một số cảnh để lộ khuyết điểm. Mặt khác, một số khán giả cũng bày tỏ sự bất bình vì phim tăng thời lượng lên hình cho dàn cast phụ quá nhiều.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chính thức mở điểm douban, netizen chê nhiều hơn khen 'nội dung nhàm chán không có gì đột phá' - Ảnh 2
Phần lớn khán giả để lại bình luận cho biết kịch bản phim nhàm chán và đang đi theo lối mòn, cốt truyện không có điểm đột phá và mới mẻ - Ảnh: Internet

 

Đối với các đánh giá 4 sao và 5 sao, phần lớn người xem đã bình luận khen ngợi diễn xuất của nam nữ chính Dương Tử và Thành Nghị, trong khi số khác cho rằng nội dung Trầm Vụn Hương Phai tuy cũ kỹ nhưng lại khá đáng yêu và dễ thương.

Được biết, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Bộ phim là một câu chuyện tình đẫm nước mắt giữa Nhan Đàm (Dương Tử) và Dư Mặc (Thành Nghị). Nhan Đàm là một đóa sen tu luyện thành tinh từ thời thượng cổ, toàn thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có thể làm nguyên liệu quý giá nhất.

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chính thức mở điểm douban, netizen chê nhiều hơn khen 'nội dung nhàm chán không có gì đột phá' - Ảnh 3
Bộ phim Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch - Ảnh: Internet

 

Trong buổi thịnh yến của Vương Mẫu Nương Nương, Nhan Đàm và tỷ muội song sinh của mình Chỉ Tích vì hóa được thành người trước thời hạn nên cô bất hạnh phải đối mặt với tình kiếp đến sớm. Nhan Đàm lấy một nửa trái tim mình để đổi lấy một tấm chân tình từ phía Ứng Uyên. Đáng tiếc, người ấy lại quên mất Nhan Đàm rồi. Mang theo nỗi đau tột cùng, cô gieo mình xuống dưới hạ giới.

 

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