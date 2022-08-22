Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai?

Sao quốc tế 22/08/2022 22:15

Cách đây hơn 1 năm, danh hiệu ‘mỹ nhân trà xanh’ thường được cư dân mạng Hoa ngữ dành cho Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, hiện tại đã có người thay thế danh hiệu này của sao nữ họ Triệu.

Cách đây hơn 1 năm, danh hiệu ‘mỹ nhân trà xanh’ thường được cư dân mạng Hoa ngữ dành cho Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, hiện tại đã có người thay thế sao nữ họ Triệu, đó là Mạnh Tử Nghĩa.

Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai? - Ảnh 1
Mạnh Tử Nghĩa chiếm danh hiệu 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Khi Mạnh Tử Nghĩa tham gia bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long được ra mắt vào năm 2016. Khi ấy, tâm điểm chú ý của mọi người đổ dồn về phía nữ thần Hàn Quốc - Yoona. Kết quả, chưa được bao lâu thì thành viên của SNSD bị nhận xét là kém sắc trong tạo hình cổ trang. Hàng loạt bài viết với tựa đề: "Yoona bị nhân vật a hoàn Mạnh Tử Nghĩa lấn át về nhan sắc" xuất hiện. Bằng cách ấy, cô gái không tên tuổi chỉ được nhận vai nhỏ này bỗng dưng quen mặt với khán giả hơn.

Không biết vì sao mà kể từ tin tức đó, Mạnh Tử Nghĩa cũng đi theo con đường chiêu trò không lối thoát. Từ việc không chịu lấm lem khi hóa ăn mày trong show Năm Nhất khiến đàn chị Viên Vịnh Nghi tức giận, cho đến tự ý thay đổi cách trang điểm lạc quẻ với cả đoàn quay trong ‘Đạo Diễn Xin Chỉ Giáo’ khiến đạo diễn Quách Kính Minh phải nổi giận.

Cũng chính vì cái nết không phục tùng đạo diễn, thích chơi chiêu, chơi trội mà Mạnh Tử Nghĩa từng bị nhiều nhà sản xuất show truyền hình cho vào "danh sách đen". Cô từng hé lộ với truyền thông: "Có những show truyền hình vốn đã mời tôi rồi lại lần lượt hủy hợp đồng. Dù tên tuổi tôi tăng lên nhưng chẳng ai thích cả".

Lên show đã thế, đến nghề chính là đóng phim, Mạnh Tử Nghĩa cũng chẳng chịu giảm bớt việc tạo sóng gió. Ví dụ điển hình nhất chính là trong tác phẩm đam mỹ gây bão một thời Trần Tình Lệnh. Vốn “bánh bèo” trong phim đam mỹ đã dễ dính thị phi, việc Mạnh Tử Nghĩa ngang nhiên sơn móng tay trong dự án cổ trang ấy lại càng khiến hình ảnh của cô xấu hơn trong mắt công chúng.

Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai? - Ảnh 2
Trong dự án đam mỹ, nữ phụ trong phim đã dễ dính thị phi, việc Mạnh Tử Nghĩa ngang nhiên sơn móng tay trong dự án cổ trang ấy lại càng khiến hình ảnh của cô xấu hơn trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

 

Cứ ngỡ sau những cơn sóng dữ ấy, Mạnh Tử Nghĩa sẽ rút kinh nghiệm mà "tém" lại, kết quả cô vẫn đi theo con đường "biểu diễn trà nghệ" nhằm lăng-xê bản thân. Từ đầu năm 2022 đến nay, Mạnh Tử Nghĩa có đến 3 bộ phim được ra mắt khán giả là Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Luận Anh Hùng Ai Mới Xứng Anh Hùng và Trầm Vụn Hương Phai. Trong các tác phẩm này, dàn nữ chính Lý Canh Hi, Dương Siêu Việt lẫn Dương Tử đều ngậm ngùi bị Mạnh Tử Nghĩa lấn át.

Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai? - Ảnh 3
Mạnh Tử Nghĩa lấn át Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

 

Dù thừa nhận Mạnh Tử Nghĩa có ngoại hình xinh đẹp, hút mắt thật, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn phải buông lời cay đắng: "Phim nào Mạnh Tử Nghĩa cũng lấn át nữ chính, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy lấn át. Một netizen bức xúc cho rằng "Càng ngày càng thấy Mạnh Tử Nghĩa còn 'trà xanh' hơn cả Triệu Lộ Tư nữa!".

Cũng vì tính cách ấy mà Mạnh Tử Nghĩa rơi vào cảnh không có bạn bè trong làng giải trí. Cô từng tâm sự trong một show truyền hình, có rất nhiều diễn viên không muốn kết bạn với mình, đa phần họ đều không muốn dính dáng đến nữ diễn viên để tránh bị mắng oan.

 

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính

Thương Lan Quyết đã xuất sắc giành trọn ngôi vị quán quân trong cả hai bảng xếp hạng Vlinkage và Datawin nhờ diễn biễn cao trào.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Tử Nghĩa Triệu Lộ Tư Dương Tử sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính

‘Thương Lan Quyết’ vượt mặt ‘Trầm Vụn Hương Phai’ của Dương Tử và ‘Tinh Hán Xán Lạn’ của Triệu Lộ Tư vươn lên vị trí đầu bảng nhờ nụ hôn ‘rực cháy’ của nam nữ chính

Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’

Phim của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba gặt hái được nhiều giải thưởng khiến hội antifan bật chế độ ‘cay cú’

Triệu Lộ Tư 'thua thảm' Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm này khi cộng đồng mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn 'tiểu hoa' lứa 95?

Triệu Lộ Tư 'thua thảm' Địch Lệ Nhiệt Ba ở điểm này khi cộng đồng mạng lập bảng xếp hạng phân loại dàn 'tiểu hoa' lứa 95?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư 'gây choáng' vì như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư 'gây choáng' vì như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi diễn cảnh khóc: Triệu Lộ Tư diễn xuất thần khiến khán giả muốn khóc theo, Dương Tử diễn ‘thảm họa’ không đỡ nổi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi diễn cảnh khóc: Triệu Lộ Tư diễn xuất thần khiến khán giả muốn khóc theo, Dương Tử diễn ‘thảm họa’ không đỡ nổi

Tinh Hán Xán Lạn ‘cứu’ Triệu Lộ Tư ‘một bàn thua trông thấy’, diễn xuất có tiến bộ, tẩy được vết nhơ ‘diễn lố, hời hợt’

Tinh Hán Xán Lạn ‘cứu’ Triệu Lộ Tư ‘một bàn thua trông thấy’, diễn xuất có tiến bộ, tẩy được vết nhơ ‘diễn lố, hời hợt’

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI