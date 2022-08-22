Mỹ nhân Hoa Ngữ soán ngôi vị 'mỹ nhân trà xanh' của Triệu Lộ Tư là ai?

Cách đây hơn 1 năm, danh hiệu ‘mỹ nhân trà xanh’ thường được cư dân mạng Hoa ngữ dành cho Triệu Lộ Tư . Tuy nhiên, hiện tại đã có người thay thế sao nữ họ Triệu, đó là Mạnh Tử Nghĩa .

Không biết vì sao mà kể từ tin tức đó, Mạnh Tử Nghĩa cũng đi theo con đường chiêu trò không lối thoát. Từ việc không chịu lấm lem khi hóa ăn mày trong show Năm Nhất khiến đàn chị Viên Vịnh Nghi tức giận, cho đến tự ý thay đổi cách trang điểm lạc quẻ với cả đoàn quay trong ‘Đạo Diễn Xin Chỉ Giáo’ khiến đạo diễn Quách Kính Minh phải nổi giận.

Khi Mạnh Tử Nghĩa tham gia bộ phim Võ Thần Triệu Tử Long được ra mắt vào năm 2016. Khi ấy, tâm điểm chú ý của mọi người đổ dồn về phía nữ thần Hàn Quốc - Yoona. Kết quả, chưa được bao lâu thì thành viên của SNSD bị nhận xét là kém sắc trong tạo hình cổ trang. Hàng loạt bài viết với tựa đề: "Yoona bị nhân vật a hoàn Mạnh Tử Nghĩa lấn át về nhan sắc" xuất hiện. Bằng cách ấy, cô gái không tên tuổi chỉ được nhận vai nhỏ này bỗng dưng quen mặt với khán giả hơn.

Cũng chính vì cái nết không phục tùng đạo diễn, thích chơi chiêu, chơi trội mà Mạnh Tử Nghĩa từng bị nhiều nhà sản xuất show truyền hình cho vào "danh sách đen". Cô từng hé lộ với truyền thông: "Có những show truyền hình vốn đã mời tôi rồi lại lần lượt hủy hợp đồng. Dù tên tuổi tôi tăng lên nhưng chẳng ai thích cả".

Lên show đã thế, đến nghề chính là đóng phim, Mạnh Tử Nghĩa cũng chẳng chịu giảm bớt việc tạo sóng gió. Ví dụ điển hình nhất chính là trong tác phẩm đam mỹ gây bão một thời Trần Tình Lệnh. Vốn “bánh bèo” trong phim đam mỹ đã dễ dính thị phi, việc Mạnh Tử Nghĩa ngang nhiên sơn móng tay trong dự án cổ trang ấy lại càng khiến hình ảnh của cô xấu hơn trong mắt công chúng.

Trong dự án đam mỹ, nữ phụ trong phim đã dễ dính thị phi, việc Mạnh Tử Nghĩa ngang nhiên sơn móng tay trong dự án cổ trang ấy lại càng khiến hình ảnh của cô xấu hơn trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

Cứ ngỡ sau những cơn sóng dữ ấy, Mạnh Tử Nghĩa sẽ rút kinh nghiệm mà "tém" lại, kết quả cô vẫn đi theo con đường "biểu diễn trà nghệ" nhằm lăng-xê bản thân. Từ đầu năm 2022 đến nay, Mạnh Tử Nghĩa có đến 3 bộ phim được ra mắt khán giả là Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Luận Anh Hùng Ai Mới Xứng Anh Hùng và Trầm Vụn Hương Phai. Trong các tác phẩm này, dàn nữ chính Lý Canh Hi, Dương Siêu Việt lẫn Dương Tử đều ngậm ngùi bị Mạnh Tử Nghĩa lấn át.

Mạnh Tử Nghĩa lấn át Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Dù thừa nhận Mạnh Tử Nghĩa có ngoại hình xinh đẹp, hút mắt thật, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn phải buông lời cay đắng: "Phim nào Mạnh Tử Nghĩa cũng lấn át nữ chính, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy lấn át. Một netizen bức xúc cho rằng "Càng ngày càng thấy Mạnh Tử Nghĩa còn 'trà xanh' hơn cả Triệu Lộ Tư nữa!".

Cũng vì tính cách ấy mà Mạnh Tử Nghĩa rơi vào cảnh không có bạn bè trong làng giải trí. Cô từng tâm sự trong một show truyền hình, có rất nhiều diễn viên không muốn kết bạn với mình, đa phần họ đều không muốn dính dáng đến nữ diễn viên để tránh bị mắng oan.