Giám Đốc Hiệp hội phê bình phim ảnh Trung Quốc cho biết bộ phim do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính là bộ phim ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại và có độ phủ sóng vô cùng rộng rãi, nhà nhà đều xem phim.

Mới đây, đài truyền hình CCTV6 đã đề cập đến Tinh Hán Xán Lạn như một bộ phim ăn khách của năm 2022. Cụ thể trong bản tin, Giám Đốc Hiệp hội phê bình phim ảnh Trung Quốc cho biết bộ phim do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính là bộ phim ăn khách nhất ở thời điểm hiện tại và có độ phủ sóng vô cùng rộng rãi, nhà nhà đều xem phim. Đài truyền hình CCTV6 đã đề cập đến Tinh Hán Xán Lạn như một bộ phim ăn khách của năm 2022 - Ảnh: Internet

Sau khi CCTV6 đưa tin, từ khóa “Tinh Hán Xán Lạn là phim bạo khoản” cũng đã nhanh chóng lọt top đầu bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo. Trong chủ đề thảo luận liên quan, hầu hết khán giả đều đồng tình với ý kiến của đài truyền hình trung ương, đồng thời để lại nhiều lời khen ngợi cho phim. Có thể thấy một trong những yếu tố làm nên thành công của Tinh Hán Xán Lạn phải kể đến đó là cốt truyện hấp dẫn. Ngoài ra, diễn xuất bùng nổ cùng sự kết hợp ăn ý giữa cặp đôi chính Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong vai Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương cũng là điểm nhấn quan trọng giúp Tinh Hán Xán Lạn trở thành bộ phim có độ phủ sóng rất rộng rãi không chỉ trong nước mà còn ở cả quốc tế. Đặc biệt, các yếu tố khác như màu phim, bối cảnh cho đến tạo hình nhân vật cũng được đầu tư chỉnh chu kỹ lượng làm nên một tác phẩm trọn vẹn.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Tinh Hán Xán Lạn nhờ vào diễn xuất bùng nổ cùng sự kết hợp ăn ý giữa cặp đôi chính - Ảnh: Internet Được biết, Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung phim kể về Tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu. Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn - Ảnh: Internet Sau nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, cuối cùng cả hai cũng đã nhận ra tình cảm của mình, an ủi lẫn nhau, dùng tình yêu để hóa giải thù hận. Đồng thời, nam nữ chính cũng trải qua nhiều thử thách và cùng nhau trưởng thành, từ từ hóa giải những hiểu lầm trong quá khứ, đồng thời kiên định với sự chính nghĩa trong nội tâm, chung tay hóa giải nguy hiểm quốc gia, trở thành huyền thoại đến tận mãi về sau.

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