Triệu Lệ Dĩnh được một diễn viên minh oan không phải 'Tỷ Tỷ Đầu To' như lời 'vạ miệng' của Dương Tử từng nói?

Những ngày gần đây drama của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa nổi rần rần trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung. Mới đây, dân tình đã đào lại một phát ngôn tranh cãi khi nàng tiểu hoa gọi Triệu Lệ Dĩnh là "Tỷ tỷ đầu to".

Ngay sau dân tình đào lại quá khứ không hay của Dương Tử, một số netizen khác đã đào lại bài viết chia sẻ về Triệu Lệ Dĩnh cách đây không lâu của một nữ diễn viên quần chúng từng góp mặt trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Cụ thể, vào năm 2017, nhân dịp sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đã rất có tâm khi gửi lời chúc mừng đến đàn chị. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mỹ nhân dùng cụm từ "tỷ tỷ đầu to" để nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến cô lập tức "nhận gạch đá" và bị nhiều người cho rằng vô lễ với Triệu Lệ Dĩnh. Những bình luận mắng chửi Dương Tử tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí, khi blogger đào lại vào năm 2022, cô vẫn không ngừng bị mỉa mai vì dùng từ quá thô lỗ khi nói về đàn chị.

Một diễn viên trong đoàn phim Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia đã minh oan cho danh hiệu 'Tỷ Tỷ Đầu To' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, bên cạnh những lời khen ngợi về tác phong chuyên nghiệp và thân thiện của Triệu Lệ Dĩnh, người này còn cho biết thêm "Đầu của chị ấy (Triệu Lệ Dĩnh) nhỏ lắm lắm, lúc đứng cùng chị tôi thấy đầu mình bự "xỉu up xỉu down" gấp 10 lần luôn ý". Chỉ bằng từng đó chữ, hệt như một lời "phản dame" cực gắt dành cho câu nói vô duyên của Dương Tử trước đó.

Trước khi "nước sông không phạm nước giếng" như hiện nay, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh có một thời gian hợp tác trong Tru Tiên: Thanh Vân Chí, cùng với Lý Dịch Phong. Khi đó, Dĩnh Bảo đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí nhờ thành công của Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Tới Rồi, còn sự nghiệp Dương Tử vẫn khá chật vật.

Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh có một thời gian hợp tác trong Tru Tiên - Ảnh: Internet

Cũng vì lẽ đó, sau khi Tru Tiên: Thanh Vân Chí ra mắt, nhân vật Bích Dao do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận đã hoàn toàn lấn lướt Lục Tuyết Kỳ của Dương Tử cả về đất diễn lẫn phiên vị. Dù rằng, dựa theo nguyên tác, Lục Tuyết Kỳ mới là nữ chính. Điều này đã làm gây ra sự "đụng độ" cực lớn giữa fan hai nhà Dĩnh - Tử, còn fan nguyên tác thì chê bai kịch liệt.

Bản thân Dương Tử trong một lần phỏng vấn, cũng từng nói rằng không muốn diễn chung với Triệu Lệ Dĩnh thêm lần nào nữa. Dù không nói rõ lý do nhưng ai nấy cũng đều hiểu nguyên nhân vì sao lại có sự từ chối đó.

Vài năm gần đây, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh hầu như không có sự đụng độ nào về tài nguyên phim ảnh. Sau ly hôn, Dĩnh Bảo đang ngày một lộ rõ "tham vọng" muốn chuyển hình còn nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn chung thủy với con đường lưu lượng. Tuy nhiên, kịch bản cô nàng chọn lại khá "xu cà na", không có quá nhiều nhiệt khi phim lên sóng.