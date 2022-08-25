Top phim Hoa Ngữ được mong chờ nhất trong tháng 8: Phim của Tiêu Chiến vượt mặt Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh với mức nhiệt cao nhất

Mới đây, danh sách 10 phim cổ trang đợi chiếu có chỉ số nhiệt độ cao nhất trong tháng 8 đã chính thức lộ diện. Trong số 10 bộ phim được gọi mặt điểm tên, có vài phim đã hoàn tất, chỉ chờ ấn định thời gian lên sóng, còn lại đa phần là những dự án vẫn đang trong quá trình ghi hình, có thể kể tới bộ Trường Tương Tư của Dương Tử , Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh hay Liên Hoa Lâu do Thành Nghị diễn chính...

Ngọc Cốt Dao luôn là "khách mời" quen thuộc của những bảng thống kê các tác phẩm hot đang chờ lên sóng. Và vẫn như mọi lần, siêu phẩm cổ trang của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đã tiếp tục vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký khác, dẫn đầu danh sách với chỉ số nhiệt độ là 51.71.

Theo sau Ngọc Cốt Dao chính là Trường Tương Tư của Dương Tử, hợp tác cùng Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ... Đây là dự án đầu tiên nữ diễn viên 1992 nhận lời đóng chính sau khi rời khỏi công ty chủ quản Hoan Thụy Thế Kỷ. Có thông tin cho biết, phim sẽ được hoàn thành và đóng máy vào tháng 8 này. Ngoài Trường Tương Tư, đoàn phim Dữ Phượng Hành, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Liên Hoa Lâu... cũng đang tất bật ghi hình để đẩy nhanh tiến độ.

Trường Tương Tư của Dương Tử - Ảnh: Internet

Trước khi chính thức khai máy, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã gặp phải scandal của nữ phụ Viên Băng Nghiên do trốn thuế. Điều đó đã khiến các fan và đoàn làm phim được phen bàng hoàng, bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa, vì thế sau khi thảo luận, ekip quyết định cho diễn viên Chúc Tự Đan thay thế nhân vật Đồ Sơn Nhã Nhã, Viên Băng Nghiên bay màu. Tuy nhiên vẫn chưa có lời thông báo chính thức nào cho sự thay đổi này cả. Nữ phụ chưa xong lại tới nữ chính Dương Mịch bị tai nạn trên trường quay, tạm ngừng quay phim một thời gian để dưỡng thương.