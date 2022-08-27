Dữ Phượng Hành hé lộ tạo hình nữ phụ được đồn đoán 'lấn át' nhan sắc nữ chính Triệu Lệ Dĩnh?

Mới đây, phía đoàn làm phim Dữ Phượng Hành đã đăng tải loạt ảnh chúc mừng sinh nhật của nữ diễn viên Lạt Mục Dương Tử . Trong phim cô nàng đảm nhận vai nữ phụ U Lan – người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, có nhan sắc đẹp hơn cả nữ chính Thẩm Ly. Trong nguyên tác, U Lan thậm chí còn được tác giả ưu ái cho nhan sắc vượt trội hơn cả nữ chính Thẩm Ly. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài đời, nhân vật này lại bị đánh giá là “trông lạ lắm”.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lạt Mục Dương Tử vốn đã không được đánh giá cao về khoản nhan sắc. Cô nàng được cho là hợp với việc tấu hài hơn là những vai cần đến ngoại hình đẹp. Không khó để nhận ra, dù nhìn ở góc độ nào thì U Lan cũng không thể bằng Thẩm Ly của Triệu Lệ Dĩnh được.

Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho biết nguyên tác Dữ Phượng Hành đã được cải biên khi lên phim. Theo đó, nhân vật U Lan sẽ không còn là đệ nhất mỹ nhân tiên giới nữa mà thay vào đó là một vai mới hoàn toàn.

Nhân vật U Lan sẽ không còn là đệ nhất mỹ nhân tiên giới như nguyên tác nữa mà thay vào đó là một vai mới hoàn toàn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Lạt Mục Dương Tử từng vướng vào lùm xùm bị tẩy chay và suýt bị mất vai U Lan trong Dữ Phượng Hành. Ở thời điểm đó, có tin Chung Sở Hi đã được chọn thay thế cô nàng trong phim. Tuy nhiên, việc Lạt Mục Dương Tử vẫn giữ được vai dù vướng vào bê bối lớn khiến nhiều người nghi ngờ cô nàng được tư bản chống lưng. Dù vậy, không ít cư dân mạng vẫn rất mong đợi vào vai U Lan của Lạt Mục Dương Tử trong Dữ Phượng Hành. Nếu đã được cải biên, vậy thì chắc hẳn đây sẽ là một nhân vật có hình tượng hợp với vẻ hài hước của nữ diễn viên.

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.