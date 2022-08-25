Ba nàng đỉnh lưu Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử đều miệt mài với phim cổ trang – thần tượng thay vì chuyển hình, lý do vì sao?

Sao quốc tế 25/08/2022 22:15

Nhiều cư dân mạng thắc mắc ở ngưỡng tuổi ngoài 30, chẳng phải Dương Mịch cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử nên chuyển hình rồi thay vì vẫn cứ miệt mài với dòng phim cổ trang – thần tượng.

Có một điều khá thú vị là 3 nàng đỉnh lưu Dương Mịch, Triệu Lệ DĩnhDương Tử đều đang quay phim cổ trang – thần tượng. Nhiều cư dân mạng thắc mắc ở ngưỡng tuổi ngoài 30, chẳng phải Dương Mịch cùng với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử nên chuyển hình rồi thay vì họ vẫn cứ miệt mài với dòng phim cổ trang – thần tượng.

Ba nàng đỉnh lưu Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử đều miệt mài với phim cổ trang – thần tượng thay vì chuyển hình, lý do vì sao? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Cả ba sao nữ này có một điểm chung  đó là họ đều thành danh nhờ những bộ phim cổ trang – thần tượng. Một điều quan trọng nữa là phim cổ trang thường dễ thành công hơn so với những phim thể loại khác, cho nên không chỉ Mịch – Dĩnh – Tử muốn đóng mà nhiều diễn viên cũng đổ xô đi nhận các bộ phim thuộc thể loại này. Với sức hút lớn đến từ phim cổ trang, lại có những lợi thế bên dòng phim này nên Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử đều quyết định chọn quay về đóng cổ trang với hy vọng sẽ giúp thay đổi thực trạng hiện tại của mình.

Dương Mịch nổi đình nổi đám suốt 11 năm qua và hầu như những bộ phim làm nên tên tuổi cho cô đều là phim cổ trang, ví dụ như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cũng giống như nhiều ngôi sao khác, Dương Mịch từng muốn chuyển hình và nhận những vai diễn gai góc hơn, chỉ có điều cô ấy không thể bứt phá được.

Ba nàng đỉnh lưu Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử đều miệt mài với phim cổ trang – thần tượng thay vì chuyển hình, lý do vì sao? - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Kể từ sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đã 5 năm rồi Dương Mịch không có phim nổi đình nổi đám, các dự án thì cứ flop dần đều. Nhưng nếu so ra thì mấy dự án cổ trang – thần tượng của Dương Mịch như Phù Dao hay Hộc Châu Phu Nhân đều có thành tích ổn áp hơn so với phim hiện đại mà cô ấy đóng. Vì thế nên cổ trang – thần tượng được coi là vùng an toàn của Dương Mịch, đây cũng chính là lý do khiến cô ấy nhận Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Triệu Lệ Dĩnh là một trường hợp rất giống với Dương Mịch khi mà các tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ấy đều là cổ trang cả, từ Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện cho đến Minh Lan Truyện. Tái xuất sau khi sinh con vào năm 2019, ngoài bộ Hữu Phỉ ra thì Triệu Lệ Dĩnh cũng chuyển hình luôn, chỉ có điều 2 bộ phim Ai Là Hung Thủ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lại không thành công như mong đợi.

Ba nàng đỉnh lưu Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử đều miệt mài với phim cổ trang – thần tượng thay vì chuyển hình, lý do vì sao? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Triệu Lệ Dĩnh sẽ kiên trì với việc chuyển hình nhưng rồi cô ấy vẫn lại quay về với dòng phim cổ trang – thần tượng bằng dự án Dữ Phượng Hành. Việc Triệu Lệ Dĩnh đóng Dữ Phượng Hành không phải vì bị tư bản ép buộc mà nhiều khả năng là do cô ấy không muốn từ bỏ con đường lưu lượng. Lưu lượng mang lại quá nhiều lợi ích cho Triệu Lệ Dĩnh, nếu từ bỏ trong khi chuyển hình chưa thành công sẽ ảnh hưởng kha khá đấy.

Về phần Dương Tử, cô ấy như một sự pha trộn giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, sau đó bộ Thân Ái Nhiệt Ái cũng giúp cô giữ vững vị trí đỉnh lưu Cbiz. Tuy nhiên, thời đỉnh cao của Dương Tử cũng nhanh chóng đi qua khi Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn có thành tích lẹt đẹt.

Ba nàng đỉnh lưu Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử đều miệt mài với phim cổ trang – thần tượng thay vì chuyển hình, lý do vì sao? - Ảnh 4
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Dương Tử đành phải đặt kỳ vọng vào Trầm Vụn Hương Phai – một bộ phim thuộc dòng cổ trang đúng sở trường nhưng tiếc rằng bộ này cũng flop luôn. Hiện tại, Dương Tử đang trong thời gian quay bộ cổ trang khác là Trường Tương Tư nhưng khán giả cũng giảm sự mong đợi đi rồi. Chỉ có điều, đối với Dương Tử thì cổ trang – thần tượng vẫn có khả năng giúp cô ấy “lật ngược tình thế”, dù sao dòng phim này cũng là vùng an toàn của cô ấy suốt bao năm qua mà.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử hiện đang gặp những bước khó trong sự nghiệp. Để có nhiều cơ hội thành công hơn, cả ba người đều quyết định đóng cổ trang – thần tượng, dòng phim đã giúp họ thành danh.

 

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