Triệu Lệ Dĩnh có khả năng sẽ không tham gia Sở Kiều Truyện phần 2, tương lai của bộ phim sẽ thế nào nếu thiếu vắng mỹ nhân này?

Cư dân mạng sớm nhận ra khả năng tái hợp trong Sở Kiều Truyện 2 của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là không cao. Lý do là bởi cặp đôi hiện tại đang tập trung ghi hình cho dự án cấp S Dữ Phượng Hành. Chính vì vậy, cả hai rất khó xuất hiện khả năng tái hợp lần 3 trong Sở Kiều Truyện 2.

Những ngày qua thông tin nhà sản xuất Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch thực hiện phần 2 sau hơn 5 năm lên sóng phần 1 đã gây bão cộng đồng mạng. Không những thế, dân tình phấn khởi hơn khi nghe thông tin hai vai diễn chính của phim là Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt vẫn sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận. Rộ tin Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch thực hiện phần 2 sau hơn 5 năm lên sóng phần 1 - Ảnh: Internet Được biết, kết thúc ở Sở Kiều Truyện phần vẫn chưa thỏa mãn lòng người hâm mộ. Phim kết thúc ở phân cảnh Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt thành công trong việc đập tan kế hoạch trả thù của Yến Tuân. Nàng trở thành tướng quân bản lĩnh, được lòng chúng sinh. Các nô lệ được giải phóng, ước nguyện năm xưa của Sở Kiều cũng hoàn thành. Tuy nhiên, phim cũng tạo ra một kết mở khi Vũ Văn Nguyệt - vai diễn của Lâm Canh Tân bị trọng thương và rơi xuống sông băng. Sau đó, nàng Sở Kiều cũng nhảy theo. Nhiều người xem không khỏi day dứt và mong chờ vào một đáp án cuối cùng thỏa đáng. Đó cũng chính là lý do lớn nhất giúp Sở Kiều Truyện 2 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Phần 1 kết thúc chưa thỏa đáng khiến khán giả mong chờ phần 2 - Ảnh: Internet Đứng trước thông tin này, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng phấn khích mong chờ sự trở lại của siêu phẩm cổ trang năm nào. Thế nhưng, cư dân mạng sớm nhận ra khả năng tái hợp trong Sở Kiều Truyện 2 của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là không cao. Lý do là bởi cặp đôi hiện tại đang tập trung ghi hình cho dự án cấp S Dữ Phượng Hành. Chính vì vậy, cả hai rất khó xuất hiện khả năng tái hợp lần 3 trong Sở Kiều Truyện 2. Còn một nguyên nhân khác vì Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần từ chối đóng vai Sở Kiều ở phần 2. Dù hiện tại, đoàn phim vẫn chưa khẳng định có tìm người thay thế Triệu Lệ Dĩnh hay tiếp tục thuyết phục cô đóng tiếp.

Tuy nhiên, nếu mất đi Triệu Lệ Dĩnh sẽ khiến mạch phim đứt gãy, khán giả đã quá quen thuộc với hình tượng Sở Kiều do mỹ nhân họ Triệu đóng nên việc thay thế sẽ tạo ra những tranh cãi, so sánh. Triệu Lệ Dĩnh được xem là nhân tố chủ chốt tạo nên phần 1 của Sở Kiều Truyện. Vậy nên, nếu phần 2 không có nàng tiểu hoa đán này, sẽ rất khó để tìm được người thay thế. Sở Kiều Truyện phần 2 nếu thiếu vắng Triệu Lệ Dĩnh sẽ gây nên nhiều tranh cãi lớn - Ảnh: Internet Trong những năm trở lại đây, cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn được các nhà làm phim ưu ái vì sự tham gia của cô hầu như giúp nhà làm phim có khả năng thắng lớn. Ngoài sở hữu lượng fan đông đảo, không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm qua đã có sự tiến bộ trong cách diễn xuất. Thời điểm Sở Kiều Truyện phần 1 lên sóng, cô đã khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ khi giúp nhà làm phim mang về hơn 20 tỷ lượt xem. Thành công này một phần nhờ vào màn hóa thân của cô trong vai nàng Sở Kiều mạnh mẽ, cứng rắn. Thêm nữa, những phân cảnh tương tác tốt của cô với Lâm Canh Tân cũng ghi điểm với khán giả. Sau đó, khi phần 2 phim rục rịch trở lại, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ cô bận rộn với dự án riêng. Người đẹp có vẻ không mặn mà đóng phần 2 vì cô muốn làm mới hình ảnh của mình. Khả năng Sở Kiều Truyện phần 2 thực hiện rất khó - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin về phần 2 của Sở Kiều Truyện vẫn chưa có sự xác nhận của đoàn phim và các diễn viên dự đoán đóng chính. Các khán giả vẫn tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức của bộ phim và mong chờ sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa Trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc về buổi chia tay một số người ở tổ diễn viên phụ. Thông tin cũng tiết lộ thêm bộ phim dự kiến sẽ sớm hoàn thành và chờ ngày lên sóng trong thời gian sớm nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-co-kha-nang-se-khong-tham-gia-so-kieu-truyen-phan-2-tuong-lai-cua-bo-phim-se-the-nao-neu-thieu-vang-my-nhan-nay-511621.html