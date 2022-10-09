Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa

Sao quốc tế 09/10/2022 16:18

Trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc về buổi chia tay một số người ở tổ diễn viên phụ. Thông tin cũng tiết lộ thêm bộ phim dự kiến sẽ sớm hoàn thành và chờ ngày lên sóng trong thời gian sớm nhất.

Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích từ sau thành công của bộ phim Sở Kiều Truyện. Chính vì thế, sau khi bộ phim kết thúc, nhiều khán giả ngày đêm mong ngóng cặp đôi sẽ tái hợp. Đáp ứng sự mong chờ của khán giả, những ngày gần đây Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang miệt mài trên phim trường cho dự án tái hợp sau 5 năm của họ là Dữ Phượng Hành.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Từ khi bắt đầu công bố khởi quay đến nay, những hình ảnh xung quanh bộ phim Dữ Phượng Hành luôn được công chúng nồng nhiệt quan tâm về những khoảnh khắc đáng yêu của nam nữ chính.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 2
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 3

Những hình ảnh xung quanh bộ phim Dữ Phượng Hành luôn được công chúng nồng nhiệt quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ chia sẻ những hình ảnh mới nhất về hậu trường của bộ phim Dữ Phượng Hành. Theo đó, những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc về buổi chia tay một số người ở tổ diễn viên phụ. Thông tin cũng tiết lộ thêm bộ phim dự kiến sẽ sớm hoàn thành và chờ ngày lên sóng trong thời gian sớm nhất.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 4
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 5 
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 6

Khoảnh khắc nam nữ chính chia tay tổ diễn viên phụ -  Ảnh: Internet

Một điều gây chú ý fan hâm mộ ở trong một bức ảnh chụp những người trong đoàn phim chụp cùng nhau, dân tình không khỏi phì cười trước vị trí đứng của nam chính Lâm Canh Tân đứng ở rìa bức hình cùng biểu cảm cười gượng vì không được đứng cạnh nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Trong bức ảnh có thể thấy nữ chính đứng giữa và xung quanh là những nhân vật khác của bộ phim. Không những vậy dân tình còn trêu mỹ nam bị nữ chính cho ra chuồng gà chơi.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 7
Dân tình phì cười vì Lâm Canh Tân bị Triệu Lệ Dĩnh cho ra rìa - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa - Ảnh 8
Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả vẫn tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo từ hậu trường phim Dữ Phượng Hành cũng như có hy vọng xa trong tương lai là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tái hợp trong dự án Sở Kiều Truyện phần 2 sau khi hoàn thành dự án này.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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