Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ

Sao quốc tế 13/10/2022 15:58

Để có được thành công đỉnh cao như ngày hôm nay, ít ai biết, những mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây đã chấp nhận đánh đổi cả sức khỏe lẫn tính mạng của bản thân để làm tròn xuất sắc vai diễn.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh luôn muốn tự mình thực hình những cảnh quay nguy hiểm - Ảnh: Internet

Thời điểm vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh tham gia Cung Tỏa Trầm Hương, mỹ nhân có một phân đoạn cưỡi ngựa khá nguy hiểm. Bản thân cô cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng vì không muốn dùng diễn viên đóng thế nên vẫn tự mình thực hiện cảnh quay. Không may mắn, Triệu Lệ Dĩnh bị ngã ngựa chấn thương ở lưng. Thay vì nghỉ ngơi để chữa bệnh, Triệu Lệ Dĩnh lại lao đầu vào công việc trong suốt thời gian dài. Hậu quả là chấn thương ở xương sống bị vôi hóa đến mức sưng vù và không thể chữa trị do để quá lâu ngày.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh có cục u ở lưng di chứng để lại sau cú ngã ngựa ở phim trường - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh từng khá chật vật để che chắn cục u mỗi khi diện đồ hở lưng tham gia sự kiện, mỹ nhân có khoảng thời gian dùng bình hoa để che cục u. Nhưng càng về sau, cô để cho cục u phát triển tự nhiên và không ngại để lộ vết thương khi bị phóng viên chụp hình.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 3
 Để theo đuổi đam mê diễn xuất, Lưu Diệc Phi đã rất liều mạng - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là ‘thần tiên tỷ tỷ’ của làng giải trí Hoa Ngữ. Để theo đuổi đam mê diễn xuất, mỹ nhân rất liều mạng, không 'chê' bất kỳ cảnh quay nào. Cô luôn “tự thân vận động” quay những cảnh hành động nguy hiểm trong phim mà không cần đến diễn viên thay thế.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 4

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi không ngại những cảnh quay khó khăn - Ảnh: Internet 

Mỹ nhân cũng tự học khóa huấn luyện, đào tạo gian khổ để hóa toàn thân trong diễn đàn của mình. Cô thậm chí từng tự mình nhảy xuống hồ nước giữa thời tiết -4 độ mà không dùng bất cứ biện pháp giữ nhiệt nào. Thậm chí vì một cảnh quay, cô sẵn sàng nuốt cá vàng mà không một lời than vãn.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 6
Dương Mịch luôn hết mình trong diễn xuất - Ảnh: Internet

Dương Mịch hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Cbiz và luôn hết mình trong diễn xuất khiến nhiều netizen khâm phục.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 7
Dương Mịch từng phá vỡ kỷ lục làm việc suốt 60 tiếng đồng hồ liên tục mà không chịu ngủ nghỉ - Ảnh: Internet

Mỹ nhân từng phá vỡ kỷ lục của nhiều sao nữ Hoa ngữ khác khi làm việc suốt 60 tiếng đồng hồ liên tục mà không chịu ngủ nghỉ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo khiến nhiều người "phục sát đất". Thời điểm quay Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch đã phải ngâm người dưới nước đến 3 giờ đồng hồ dù nhiệt độ đã xuống thấp chỉ còn 4 độ.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 8
Trong 1 cảnh quay, Dương Mịch ngâm mình trong nước 3 giờ đồng hồ dù nhiệt độ đã xuống thấp chỉ còn 4 độ - Ảnh: Internet

Không những thế khi đang mang thai 4 tháng, Dương Mịch vẫn chấp nhận tự mình quay phân cảnh khó bị dầm mưa hay bị xốc người mà không cần đóng thế để tạo hiệu ứng chân thật nhất cho bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 9
Nhiệt Ba đã đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình để theo đuổi nghiệp diễn - Ảnh: Internet

Cũng như 'boss' Dương Mịch, ‘gà cưng’ Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng ‘lăng xả’ hết mình khi mới vào nghề. Để có thể vươn lên vị trí tiểu hoa thế hệ 9x trong thời gian ngắn, ít ai biết, mỹ nhân Tân Cương đã đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình.

Được biết, trong 4 năm đầu vào nghề, Địch Lệ Nhiệt Ba làm việc không ngừng nghỉ đến lả người và gần như không có ngày nghỉ ngơi. Mỹ nhân Tân Cương nhận phim liên tục, ngoài ra còn chăm chỉ tham gia các show giải trí và rất nhiều sự kiện quảng cáo.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 'lăng xả' hết mình vì nghiệp diễn: Triệu Lệ Dĩnh có di chứng ở lưng, Dương Mịch phá vỡ kỷ lục làm việc liên tục 60 tiếng không ngủ nghỉ - Ảnh 10
Nhiệt Ba không ngại giảm cân rồi lại tăng cân để phù hợp với nhân vật - Ảnh: Internet

Không những vậy, Nhiệt Ba còn không ngại giảm cân rồi lại tăng cân để phù hợp với nhân vật. Khi bị khán giả đặt biệt danh ‘Ba Béo’, cô đã quyết định giảm cân để ‘chiều lòng’ fan. Thế nhưng, vì vai diễn nữ chính của Trường Ca Hành, mỹ nhân Tân Cương đã sẵn sàng phá vỡ chế độ ăn kiêng của bản thân để đúng tuổi của nhân vật là thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn.

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