Những lần các mỹ nhân Hoa Ngữ đụng độ kiểu tóc: Dương Mịch - Nhiệt Ba đẹp ngang ngửa, một mỹ nhân bị chê kém sắc?

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ luôn gây ấn tượng với công chúng vì sự biến hóa linh hoạt trong các phong cách thời trang. Mặc dù đôi khi bị nhận xét là có gương mặt quá sắc nét, dẫn đến việc trông cô chững chạc hơn tuổi, nhưng với tạo hình mái tóc Natra tinh nghịch, cô vẫn cân được hết, hơn nữa lại trông vô cùng đáng yêu.

Trước đó, Dương Mịch cũng gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, năng động cùng những tạo hình “ăn gian" tuổi tác cực kỳ ưng mắt người xem. Điển hình là khi cô nàng tham gia chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, nữ hoàng rating đã hoàn toàn đánh gục người xem bởi những lần để tóc Natra không thể xinh xắn hơn.

Triệu Lộ Tư – Cúc Tịnh Y – Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng của Cbiz. Nàng tiểu hoa luôn xuất hiện với tạo hình trong trẻo, ngọt ngào. Cô nàng đã từng gây sốt với tạo hình nàng công chúa tinh khôi, trong trẻo trong bộ váy trắng bồng bềnh, tô điểm bằng set trang sức cỏ bốn lá đính kim cương và nơ bản to trên đầu cực kỳ xinh đẹp. Kiểu tóc này vừa dịu dàng, vừa dễ thương và cũng che được kha khá khuyết điểm.

Trong khi đó, Cúc Tịnh Y lại điệu đà với chiếc nơ to bản với màu sắc nổi bật. Sự bánh bèo, dễ thương được nữ thần tượng xây dựng hình tượng trong trẻo như giọt sương mai, ep ấp và thuần khiết. Với bộ váy nhung đầy ngọt ngào, làm nổi bật nước da trắng sáng không tì vết, Tịnh Y không quên tô thêm điểm nhấn mái tóc với chiếc kẹp nơ cùng màu.

Ngu Thư Hân cũng là sao nữ được đánh giá mang vẻ ngoài đáng yêu. Cô thường xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hệt như một tiểu thư quyền quý, đài các. Mái tóc của nữ diễn viên trẻ cũng được nhấn nhá với chiếc nơ màu đỏ ấn tượng.

Từ Mộng Khiết – Bạch Lộc

Từ Mộng Khiết – Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Xuất hiện trong những sự kiện gần đây, bên cạnh tạo hình với bộ đồ trắng này trông rất xinh đẹp, tao nhã, Bạch Lộc cũng ‘cưa sừng làm nghé’ với bộ đồ sườn xám cách điệu, mái tóc búi nơ hai bên. Tuy nhiên, không ít netizen có bình luận tiêu cực cho rằng tạo hình này khiến Bạch Lộc trông đậm tuổi hơn so với bình thường.

Trái ngược với Bạch Lộc, cùng với phong cách mái tóc búi nơ này nhưng Từ Mộng Khiết có vẻ trẻ trung, tươi tắn và hồn nhiên hơn hẳn so với nàng tiểu hoa cùng tuổi.