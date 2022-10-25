Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình?

Sao quốc tế 25/10/2022 14:00

Trần Triết Viễn đã có hành động này dành cho Triệu Lộ Tư trong ảnh leak hậu trường Vụng Trộm Không Thể Giấu khiến khán giả không khỏi ‘lụi tim’.

Triệu Lộ Tư là gương mặt trẻ có giá trị thương mại nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung hiện nay. Sau khi nhận loạt thành tích với Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục ở phim trường với dự án mới Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng chính cùng Trần Triết Viễn. Những hình ảnh hậu trường xoay quanh bộ phim luôn được công chúng quan tâm bởi sự kết hợp ngọt ngào của cặp đôi chính dù chỉ qua những ảnh leak.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 1
Những hình ảnh hậu trường xoay quanh bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh hậu trường mới nhất về khoảnh khắc ‘sủng ngọt’ của Triệu Lộ Tư – Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu được dân tình chia sẻ rầm rộ. Trong loạt ảnh có thể thấy cặp đôi đang ở giai đoạn trưởng thành và đang hẹn hò. Trần Triết Viễn được thấy đang ép sát Triệu Lộ Tư vào thành tường phía sau. Cả hai trao nhau ánh mắt đầy ngôn tình khiến khán giả không khỏi ‘lụi tim’.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 2

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 3
Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư trao nhau ánh mắt đầy ngôn tình - Ảnh: Internet

Ở một phân cảnh khác, Triệu Lộ Tư đang ngồi ở công viên đợi Trần Triết Viễn. Anh chàng bất ngờ xuất hiện từ phía sau, dùng tay nâng nhẹ mặt để cô nhìn thấy lên thấy mình. Hành động chỉ đơn giản nhưng cũng khiến không ít mọt phim ngôn tình quắn quéo, thở oxy cực gấp.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 4Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 5Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 6

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 7
Trần Triết Viễn bất ngờ xuất hiện từ phía sau, dùng tay nâng nhẹ mặt để Triệu Lộ Tư nhìn thấy lên thấy mình - Ảnh: Internet

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì anh vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh anh, chia sẻ và "bảo vệ" anh nên Tang Trĩ đã cố gắng để thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống, kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh phát hiện và sẽ được hồi đáp.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Chỉ một hành động nhỏ của Trần Triết Viễn dành cho Triệu Lộ Tư đã khiến mọt phim 'quắn quéo' vì đúng chuẩn ngôn tình? - Ảnh 8
Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Hiện tại, các mọt phim ngôn tình tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo từ bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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