Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư bị chê 'ảo tưởng sức mạnh' vì những điều này?

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư là hai gương mặt trẻ được truyền thông và khán giả săn đón trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Tuy nhiên, một blogger cho rằng Bạch Lộc – Triệu Lộ Tư đang ảo tưởng sức mạnh của bản thân vì những điều này.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư là hai gương mặt trẻ được truyền thông và khán giả săn đón trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Có chút tiếng tăm nhờ một vài tác phẩm nổi bật, diễn xuất còn non kém nhưng cả hai vẫn tranh đua nhau trong cuộc chiến phân tuyến địa vị các mỹ nhân dẫn đầu. Chính vì thế, một blogger cho rằng Bạch Lộc – Triệu Lộ Tư đang ảo tưởng sức mạnh của bản thân vì trên thực tế thực lực của cả hai chưa đủ khả năng để thực hiện điều đó. Triệu Lộ Tư - Bạch Lộc - Ảnh: Internet Được biết, nguồn cơn mọi việc xuất phát từ việc Vu Chính xếp ‘gà cưng’ Bạch Lộc ngang hàng với Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba trong tiểu hoa tuyến 1. Điều này gây nhiều tranh cãi vì Bạch Lộc chỉ có tên tuổi nhờ bộ phim Châu Sinh Như Cố, bộ phim này chỉ hơi nổi tiếng. Trong khi Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đã có hàng loạt những tác phẩm ‘đại bạo’ đúng nghĩa. Để sánh ngang hành với các ‘đàn chị’ thì Bạch Lộc phải có bằng hoặc hơn những tác phẩm nổi tiếng.

Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet Về phía Triệu Lộ Tư, cô nàng may mắn sở hữu trong tay tài nguyên phim lớn, vừa lấy lại chỗ đứng trong lòng khán giả nhờ thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Nhờ thành công đó giúp 'mỹ nhân xuyên không' dẫn đầu top tiểu hoa lứa 95. Điều này gây nhiều tranh cãi, vì những sản phẩm trước đó của Triệu Lộ Tư bị chê thậm tệ, diễn xuất một màu. Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, mỹ nhân được trao cơ hội tham gia bộ phim chiếu đài đầu tiên là Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Tuy nhiên, nàng tiểu hoa tiếp tục bị chê về diễn xuất, biểu cảm có phần lố lăng, kém tự nhiên.

Triệu Lộ Tư bị chê về diễn xuất, biểu cảm có phần lố lăng trong Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) - Ảnh: Internet Không những thế, gần đây, Triệu Lộ Tư còn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi nằm trong danh sách của mùa giải Kim Ưng năm nay. Thậm chí còn có tin đồn vì muốn vượt mặt đàn chị Dương Tử và những đối thủ nặng ký khác, Triệu Lộ Tư đã tặng quà lấy lòng ban tổ chức vì biết bản thân chưa đủ thực lực và điều kiện để thắng giải. Có tin đồn vì muốn vượt mặt đàn chị Dương Tử và những đối thủ nặng ký khác, Triệu Lộ Tư đã tìm cách lấy lòng ban tổ chức - Ảnh: Internet Chính vì thế nhiều khán giả cho rằng, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư có được chỗ đứng như ngày hôm nay là nhờ vào may mắn. Còn thực lực của cả hai thì phải mất một khoảng thời gian dài rèn luyện, nâng cao khả năng diễn xuất thì may ra mới xứng đáng đứng chung hàng phân tuyến đầu với các đàn chị nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-loc-va-trieu-lo-tu-bi-che-ao-tuong-suc-manh-vi-nhung-dieu-nay-517128.html