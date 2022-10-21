Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95, liệu có xứng đáng?

Trên diễn đàn mạng xã hội xứ Trung chia sẻ bài phỏng vấn của một trang báo nổi tiếng với một nhà sản xuất phim, họ nhận xét Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chính là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95.

Mùa hè năm nay, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đóng chính và Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ đóng chính đã gây sốt mạng xã hội. Nhờ thành công của hai bộ phim mà tên tuổi các diễn viên chính một bước lên hương. Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết và Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội xứ Trung chia sẻ bài phỏng vấn của một trang báo nổi tiếng với một nhà sản xuất phim, họ nhận xét Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chính là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95. Nhờ sự ‘đại bạo’ của hai bộ phim Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết là đòn bẩy cho con đường sự nghiệp trong tương lai của hai mỹ nhân.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được nhận xét là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95 - Ảnh: Internet Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Được biết, sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư cũng có bộ phim chiếu đài đầu tiên trong năm nay. Đáng nói, tác phẩm Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) còn được phát sóng trên đài CCTV8 đúng dịp quốc khánh của Trung Quốc. Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) - Ảnh: Internet Thành công nối tiếp thành công khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư ngày càng vang xa. Thậm chí Datawin còn xác nhận người đẹp họ Triệu đứng top đầu trong lứa tiểu hoa 95. Chỉ sau 5 năm vào nghề, nữ diễn viên đã "nhảy cấp" về thứ hạng để bước vào hàng ngũ tiểu hoa. Do đó, người hâm mộ cảm thấy rất tự hào về sự phát triển vượt bậc của thần tượng.

Về phía Ngu Thư Hân, nhờ Thương Lan Quyết thành công, mỹ nhân thu nạp thêm 1,57 triệu fan. Không những thế bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đóng chính cũng đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người - Ảnh: Internet Theo nhà đài Youku, bộ phim đã chính thức có nhiệt độ vượt 10.000 sau gần 30 tập phát sóng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Ngu Thư Hân trở thành nữ diễn viên đầu tiên có phim vượt mốc 10.000 nhiệt độ trên 2 nền tảng IQIYI và Youku năm 2022 với hai tác phẩm là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người và Thương Lan Quyết. Nhờ những thành tích như thế, ý kiến về việc Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chính là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95 là điều hoàn toàn thuyết phục. Tuy nhiên, hai mỹ nhân cần phải nỗ lực nâng cao diễn xuất nhiều hơn để trong tương lai có nhiều sản phẩm đạo bạo và giữ vững được lòng tin của khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lộ Tư 'bất phân thắng bại' trên cuộc đua 'chuyển hình' phim ảnh Triệu Lệ Dĩnh – Địch Lệ Nhiệt Ba – Triệu Lộ Tư là 3 cái tên đại diện cho những lứa tiểu hoa 3 thế hệ lứa 85 – lứa 90 – lứa 95. Điểm chung của 3 người đẹp này là có bước chuyển hình mạnh mẽ trong những dự án phim ảnh thời gian gần đây.

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