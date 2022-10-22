Trên mạng xã hội đăng tải một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi chính Dương Dương - Vương Sở Nhiên đã có cảnh cầu hôn được khen ăn đứt Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu .

Dương Dương là một trong những mỹ nam nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Trong năm nay, mỹ nam có hai bộ phim lên sóng là Thả Thí Thiên Hạ (đóng cặp với Triệu Lộ Tư) và Cảnh Sát Vinh Diệu nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Chính vì thế những dự án mới nhất của nam diễn viên luôn được công chúng quan tâm. Thả Thí Thiên Hạ và Cảnh Sát Vinh Diệu - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi chính Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã có cảnh cầu hôn đầy ngọt ngào. Dù hình ảnh mờ và được chụp từ khoảng cách khá xa, thế nhưng khoảnh khắc Dương Dương quỳ gối cầu hôn bạn diễn vẫn khiến không ít khán giả bấn loạn. Cái ôm thật chặt và ấm áp giúp cặp đôi này bùng nổ phản ứng hóa học. Được biết, đây là những cảnh quay gần cuối cùng của bộ phim.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã có cảnh cầu hôn đầy ngọt ngào trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh: Internet Ngay khi hình ảnh này được đăng tải, một số khán giả đã so sánh phân cảnh cầu hôn của cặp đôi Dương Dương – Vương Sở Nhiên và cặp đôi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trước đó, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cũng có một cảnh quay cầu hôn, nam chính quỳ gối bên bờ biển để cầu hôn nữ chính. Tuy nhiên, đa số dân mạng đều cho rằng nhìn Vương Sở Nhiên và Dương Dương có cảm giác hạnh phúc chân thật và phản ứng hóa học bùng nổ hơn.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn cũng có cảnh quay cầu hôn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu trước đó nhưng không bùng nổ bằng cặp đôi Dương Dương – Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân. Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi - Ảnh: Internet Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (Dương Dương) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật. Hiện tại, các khán giả mong chờ ngày bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi và Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng để có cách đánh giá chính xác hơn.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95, liệu có xứng đáng? Trên diễn đàn mạng xã hội xứ Trung chia sẻ bài phỏng vấn của một trang báo nổi tiếng với một nhà sản xuất phim, họ nhận xét Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chính là ngọn cờ đầu của lứa tiểu hoa 95.

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