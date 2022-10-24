Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này?

Sao quốc tế 24/10/2022 11:06

Mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong một sự kiện của một thương hiệu tại Thượng Hải.

Triệu Lộ TưNgô Lỗi là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích từ sau khi tham gia bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Nhờ màn chemistry bùng nổ của cả hai mà bộ phim thu về nhiều thành tích khủng không chỉ ở thị trường phim trong nước mà vang danh ra cả Châu Á. Chính vì thế, nhiều khán luôn mong chờ sự tái hợp của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong một sự kiện của thương hiệu BVLGARI diễn ra vào ngày 24/10 tại Thượng Hải. Được biết, trong sự kiện này, ngoài cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn còn có sự góp mặt của Dương Dương, Bạch Lộc,…

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này? - Ảnh 2
Rộ tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong một sự kiện của thương hiệu BVLGARI tại Thượng Hải - Ảnh: Internet

Khi thông tin này được đưa ra, từ khóa liên quan đến Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo, trong khi chủ đề liên quan đến màn hội ngộ của cặp đôi cũng được bàn luận sôi nổi. Được biết, gần đây, cặp đôi Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư vừa lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á nhờ vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn. Dù cặp đôi chỉ ‘tái hợp’ trong sự kiện nhưng cũng khiến các fan hâm mộ ‘vui nhẹ’ trong lòng.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này? - Ảnh 3
Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư vừa lọt top 10 couple đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á nhờ vai diễn trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng tham dự sự kiện của thương hiệu BVLGARI hồi tháng 8. Triệu Lộ Tư như một công chúa quý tộc và không kém phần gợi cảm trong bộ lễ phục màu trắng tinh tươm, đi giày cao gót cùng màu càng tăng thêm nét đẹp trong sáng và khí chất sang trọng. Ngô Lỗi diện vest đen lịch lãm phối với trang sức của hãng.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này? - Ảnh 4
Cặp đôi cũng từng tái hợp trong sự kiện của thương hiệu BVLGARI hồi tháng 8 - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả nói chung và các fan hâm mộ nói riêng tiếp tục mong chờ thời khắc sự kiện diễn ra, cũng như những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong sự kiện này.

 

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