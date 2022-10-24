Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chuẩn bị 'tái hợp' trong một sự kiện tại Thượng Hải, fan 'vui nhẹ' vì chỉ chờ có ngày này?

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích từ sau khi tham gia bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Nhờ màn chemistry bùng nổ của cả hai mà bộ phim thu về nhiều thành tích khủng không chỉ ở thị trường phim trong nước mà vang danh ra cả Châu Á. Chính vì thế, nhiều khán luôn mong chờ sự tái hợp của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.

Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong một sự kiện của thương hiệu BVLGARI diễn ra vào ngày 24/10 tại Thượng Hải. Được biết, trong sự kiện này, ngoài cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn còn có sự góp mặt của Dương Dương, Bạch Lộc,…