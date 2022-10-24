Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu

Sao quốc tế 24/10/2022 16:45

Là những gương mặt tên tuổi, thế nhưng, những ngôi sao này cũng từng lao đao trong sự nghiệp vì 'vớ' phải một dự án 'báo đời'.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa lứa 85 nổi bật của phim ảnh xứ Trung. Bất kì tác phẩm nào có mỹ nhân góp mặt cũng đều thu hút khán giả và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, tác phẩm Hữu Phỉ đóng chính cùng Vương Nhất Bác đã phá vỡ thành tích đó của Triệu Lệ Dĩnh, báo hại nàng tiểu hoa bị mất chuỗi phim hot mỗi năm.

Được biết, Hữu Phỉ được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của tác giả nổi tiếng Priest, đồng thời là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian dài nghỉ sinh. Chưa hết, tác phẩm còn được đầu tư kinh phí lên tới 280 triệu tệ, do đạo diễn Ngô Cẩm Chuyên - người làm nên thành công của Sở Kiều Truyện chỉ đạo sản xuất.

Cùng đạo diễn, cùng kiểu nhân vật và nữ chính, Hữu Phỉ từng được hy vọng sẽ bùng nổ như Sở Kiều Truyện. Tuy nhiên, bộ phim đã nhận về vô số lời chê trách. Dù có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng hàng đầu Cbiz, thế nhưng bộ phim này vẫn không gặt hái được thành công như mong đợi, thậm chí còn phải nhận về rất nhiều lời chê bai. Ở thời điểm đó, fan Vương Nhất Bác và người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh “chiến” nhau quyết liệt. Họ cho rằng chính bạn diễn kém cỏi đã kéo thần tượng của mình xuống nước.

Dương Tử

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Dương Tử là gương mặt ăn khách nên phim nào có sự góp mặt của mỹ nhân cũng đều thắng lớn trên đường đua phim ảnh. Thế nhưng, Dương Tử cũng bị báo hại bởi phim Thanh Trâm Hành.

Được biết, Thanh Trâm Hành do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính. Ngay từ khi khởi quay, bộ phim đã gặp nhiều trắc trở. Vì bộ phim này khởi quay từ tháng 08/2019, quá trình quay phim bị hoãn đến 3 tháng vì dịch COVID-19. Đến khi phim thông báo dự kiến lên sóng vào mùa hè năm 2021 thì Ngô Diệc Phàm vướng phải scandal bê bối tình dục với các cô gái dưới tuổi thành niên. Tiếp theo đó còn vướng ồn ào đạo nhái trang phục Nhật Bản. Thế nên, bộ phim bị ‘đắp chiếu’ là điều hiển nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Thời đóng Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, dù không phải vai nữ chính nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba được khen ngợi hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp. Thế nên, khi tham gia dự án cổ trang Liệt Hỏa Như Ca, Nhiệt Ba được khán giả kỳ vọng rất nhiều.

Kỳ vọng để rồi thất vọng, Liệt Hỏa Như Ca có thể nói là sự thất bại về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba. Những nhận định này cho rằng thiết kế trang phục, trang điểm cùng góc quay đã lộ rõ những điểm yếu của Địch Lệ Nhiệt Ba về diễn xuất còn non kém của mình. Chính vì bộ phim này, mỹ nhân Tân Cương từng có khoảng thời gian được gắn mác không hợp đóng phim cổ trang.

Triệu Lộ Tư

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khá may mắn khi bước vào nghề với những bộ phim xuyên không kinh phí thấp nhưng vẫn gây tiếng vang lớn. Không những thế, nàng tiểu hoa còn được khen ngợi bởi diễn xuất nhí nhảnh, ăn đứt nữ chính Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành. Chính vì thế, nàng tiểu hoa được gắn liền với những hình tượng nhân vật ngốc nghếch, nhí nhảnh, đáng yêu.

Thừa thắng xông lên, Triệu Lộ Tư chuyển hình qua dự án Thả Thí Thiên Hạ đóng chính cùng Dương Dương. Thế nhưng, bộ phim này lại chính là ‘điểm nhấn’ khiến cho khán giả thất vọng toàn tập vì diễn xuất gắng gồng thành cường nữ của Triệu Lộ Tư. Không những vậy, Triệu Lộ Tư còn vướng tin đồn hẹn hò nhằm ‘cọ nhiệt’ với bạn diễn Dương Dương. Chính vì vai diễn này mà lượng người bỏ theo dõi nàng tiểu hoa ngày một tăng lên. Đến khi Tinh Hán Xán Lạn bùng nổ, Triệu Lộ Tư mới ‘gỡ gạc’ lại về diễn xuất lẫn chỗ đứng trong lòng khán giả.

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Những mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây là những cái tên quen thuộc đối với khán giả, sở hữu khả năng diễn xuất, lượng fan đông đảo và gây bão rating mỗi khi xuất hiện trên các dự án phim ảnh.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba

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