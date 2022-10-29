Không phải Dương Dương hay Tiêu Chiến, đây mới là nam thần Triệu Lộ Tư ngầm công khai hẹn hò?

Mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư và một nam thần từng hợp tác chung lộ bằng chứng hẹn hò đã gây bão mạng xã hội.

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng phim Hoa Ngữ những năm gần đây. Được đông đảo công chúng biết đến nên chuyện đời tư của nàng tiểu hoa luôn được quan tâm. Chính vì thế, không ít tin đồn Triệu Lộ Tư và bạn diễn nổ ra. Triệu Lộ Tư thường dính tin đồn hẹn hò với nhiều bạn diễn nam - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề lộ bằng chứng hẹn hò. Được biết, Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ từng hợp tác trong bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Đây là dự án thành công đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Theo đó, một cư dân mạng phát hiện cả hai dùng cùng một kiểu ốp điện thoại có hình con mèo. Điểm khác biệt duy nhất là Triệu Lộ Tư dùng ốp màu tím, còn Đinh Vũ Hề xài ốp màu xanh.

Lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư hẹn hò Đinh Vũ Hề - Ảnh: Internet Thông tin này gây bùng nổ mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng cả hai đang cố tình phát tín hiệu công khai tình cảm. Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng đây chỉ là tin dưa vì vốn dĩ Triệu Lộ Tư rất thích xài ốp điện thoại, đặc biệt là những chiếc ốp có hình chó, mèo và màu tím. Có thể cả hai chỉ vô tình sử dụng trùng ốp điện thoại thôi. Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ từng hợp tác trong bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet Trước đây, Triệu Lộ Tư không ít lần bị dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nam. Hồi tháng 9, một blogger rộ thông tin Triệu Lộ Tư đang hẹn hò với một nam đỉnh lưu, từng hợp tác chung. Cư dân mạng suy đoán nam đỉnh lưu này là Dương Dương - một trong tứ đại lưu lượng của C-Biz, người vừa hợp tác với Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ. Tuy nhiên, sau khi phía nữ diễn viên phủ nhận tin đồn thì cư dân mạng Trung vẫn tiếp tục lan truyền tin đồn, nhưng đổi đối tượng nam nghi ngờ qua Tiêu Chiến.

Triệu Lộ Tư từng dính tin đồn hẹn hò với Dương Dương và từng hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Tiêu Chiến là một trong 3 nam diễn viên bùng nổ danh tiếng lên sao hạng A và lượng fan vào năm 2019. Nam diễn viên và Triệu Lộ Tư từng hợp tác chung trong bộ phim Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta vào năm 2018. Hồi năm 2020, mạng xã hội Weibo lan truyền một bức ảnh chụp màn hình bài đăng tài khoản được cho là của Triệu Lộ Tư có nội dung "Thích anh, Tiêu Chiến". Bài viết này còn tag tên Tiêu Chiến nhưng bài đã bị xóa nhanh chóng. Phía Triệu Lộ Tư đã phủ nhận tin đồn này. Triệu Lộ Tư từng dính tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến và từng hợp tác trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Ảnh: Internet Hiện tại, tin đồn Triệu Lộ Tư hẹn hò Đinh Vũ Hề vẫn chưa nhận được sự xác nhận từ phía các diễn viên. Tuy nhiên, các khán giả vẫn bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-duong-duong-hay-tieu-chien-day-moi-la-nam-than-trieu-lo-tu-ngam-cong-khai-hen-ho-518917.html