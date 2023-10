Nổi lên từ hàng loạt web drama kinh phí thấp, Triệu Lộ Tư may mắn được các nền tảng nổi tiếng nhất xứ Trung để mắt đến vào trao cơ hội đóng chính với hàng loạt tác phẩm đình đám. Thế nhưng, ít ai biết, nền tảng cũng từng được đồn đoán là đang nâng đỡ Dương Siêu Việt, một idol được debut từ gameshow, thậm chí còn ưu ái hơn cả Triệu Lộ Tư.

Khi đảm nhiệm vai nữ chính Phượng Vũ trong phim Thả Thính Phượng Minh, cô liên tục trợn mắt, biểu cảm yếu kém và phải nhận nhiều bình luận tiêu cực. Cô bị gọi là ''người kế nhiệm Angelababy".

Thả Thính Phượng Minh - Ảnh: Internet

Về phía bộ phim Trọng Tử sắp lên sóng, một blogger cho biết tiểu thuyết Trọng Tử có nhiều điểm giống với Hoa Thiên Cốt. Do đó, Dương Siêu Việt cũng được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Và tất nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt lép vế hơn hẳn so với đàn chị. Cho nên khả năng flop sẽ rất cao.

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng là ‘công chúa của nền tảng’ như Dương Siêu Việt, thậm chí còn không được ưu ái bằng thì lại mang về loạt thành tích. Khi Triệu Lộ Tư được “chọn mặt gửi vàng” giao cho vai phụ phim cấp S+ để thử sức, cô nàng đã thành công ngay với vai diễn Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành.

Triệu Lộ Tư trong Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

Tiếp đó, nền tảng đẩy thêm cho Triệu Lộ Tư vai chính trong Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Tuy phim đóng cùng Dương Dương có nhiều lời chê bai nhưng thành tích đạt được thật sự đáng nể. Lượt view lẫn độ hot đều không thua kém bất kỳ bộ phim nào. Riêng Tinh Hán Xán Lạn thì thành công rực rỡ, còn mang đến cho Triệu Lộ Tư danh tiếng lớn, khẳng định được khả năng của mình.

Triệu Lộ Tư đạt nhiều thành tích với Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Điểm qua những thành tích của Triệu Lộ Tư và Dương Siêu Việt có thể dễ dàng nhận thấy sắp tới ai mới thực sự là công chúa của nền tảng. Triệu Lộ Tư sẽ còn được ưu ái hơn nữa vì đã có thành tích tốt trong năm nay. Còn về Dương Siêu Việt nếu Trọng Tử sắp tới tiếp tục flop, có lẽ cô sẽ phải nhường ngôi cho đối thủ.