Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh

Sao quốc tế 01/11/2022 16:17

Màn ảnh xứ Trung thêm phần nhộn nhịp với loạt phim lên sóng trong tháng 11 này khiến đông đảo khán giả háo hức mong chờ.

Phù Đồ Duyên (Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ)

Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh - Ảnh 1
Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Bộ phim dự kiến lên sóng vào đầu tháng 11 trên nền tảng IQIYI. Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn là tài nhân nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn)

Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh - Ảnh 2
An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

An Lạc Truyện dự kiến lên sóng vào giữa tháng 11 trên nền tảng Youku. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung kể về Nhâm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn).

Nguyệt Ca Hành (Trương Bân Bân, Từ Lộ)

Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh - Ảnh 3
Nguyệt Ca Hành - Ảnh: Internet

Nguyệt Ca Hành dự kiến lên sóng vào ngày 8/11 trên nền tảng IQIYI. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bôn Nguyệt của nhà văn Thục Khách. Nội dung kể về Liễu Tiêu (Từ Lộ), một thiếu nữ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ đã gặp gỡ một người thần bí, cô ấy đã dùng ba ngày vui chơi để chuyển vận của tương lai. Sau đó bản thân có được một sức mạnh to lớn và cũng không thể tự mình chế ngự chúng nên đành phải lẫn trốn vào Vũ Vương Hầu Phủ.

Tại đây Liễu Tiêu gặp được người nhập môn cùng Lục Ly (Trương Bân Bân). Bất ngờ rằng anh chàng Lục Ly đó lại có dung mạo giống người thần bí năm xưa. Tại Hầu Phủ cả hai giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trải qua nhiều thăng trầm, nguy hiểm và đã tạo nên câu chuyện riêng của mình. Hai người từ là tình đồng môn đã dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Định Luật Tình Yêu 80/20 (Dương Mịch, Hứa Khải)

Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh - Ảnh 4
Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Sau thời gian hoãn chiếu, Định Luật Tình Yêu 80/20 dự kiến lên sóng vào ngày 4/11 trên nền tảng Tencent.  Bộ phim thuộc chủ đề tình yêu chị-em, là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (Dương Mịch) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh của Tần Thi là Tần Văn Vũ chưa được sự cho phép của em gái đã thay đổi trạng thái hôn nhân của cô thành đã kết hôn. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức, cho đến khi Dương Hoa (Hứa Khải) từ trên trời rơi xuống cùng Tân Thi diễn một vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp

Dã Man Sinh Trưởng (Triệu Lệ Dĩnh, Lý Quang Khiết, Âu Hào)

Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh - Ảnh 5
Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Dã Man Sinh Trưởng dự kiến lên sóng vào ngày 9/11 trên nền tảng IQIYI và đài CCTV8. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”, kể về Hứa Ban Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Ban Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên. Cô trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào. Ban Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Cảm Ơn Bác Sĩ (Dương Mịch, Bạch Vũ)

Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh - Ảnh 6
Cảm Ơn Bác Sĩ - Ảnh: Internet

Cảm Ơn Bác Sĩ đã định ngày lên sóng vào 4/11 tới trên đài CCTV8 và ba nền tảng trực tuyến Tencent Video, IQIYI, Youku. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiêu Nghiên (Dương Mịch) - một bác sĩ đa khoa xinh đẹp, có tay nghề cao và có niềm đam mê mãnh liệt với ngành y. Số phận trớ trêu thay, trong khi cô hoàn thành nhiệm vụ điều trị cho những bệnh nhân bị thương khác thì người chồng đã không qua khỏi vì vết thương của mình. Kể từ đó, Tiêu Nghiên luôn muốn mình bận rộn để quên đi sự sợ hãi, đau đớn khi nhớ đến cái chết của chồng chưa cưới. Mang theo nỗi đau mất đi vị hôn thê khi cô đến bệnh viện Đồng Sơn.

 

Dữ Phượng Hành: Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh 'đảm đang' chuẩn bị đồ ăn cho ekip, góc nghiêng 'ăn tiền' khiến dân tình mê mẩn

Dữ Phượng Hành: Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh 'đảm đang' chuẩn bị đồ ăn cho ekip, góc nghiêng 'ăn tiền' khiến dân tình mê mẩn

Mạng xã hội lan truyền những hình ảnh 'đảm đang' của Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị đồ ăn cho đoàn phim Dữ Phượng Hành trong giờ nghỉ giải lao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dữ Phượng Hành: Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh 'đảm đang' chuẩn bị đồ ăn cho ekip, góc nghiêng 'ăn tiền' khiến dân tình mê mẩn

Dữ Phượng Hành: Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh 'đảm đang' chuẩn bị đồ ăn cho ekip, góc nghiêng 'ăn tiền' khiến dân tình mê mẩn

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp chen chân vào chuyện tình cảm của đàn em kém nổi qua một chi tiết?

Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp chen chân vào chuyện tình cảm của đàn em kém nổi qua một chi tiết?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ bị gắn chặt tuyên truyền với Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh bị đẩy vào thế khó?

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ bị gắn chặt tuyên truyền với Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh bị đẩy vào thế khó?

Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'?

Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'?

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai?

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai?

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 38 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI