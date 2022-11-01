Phim Hoa Ngữ dự kiến lên sóng trong tháng 11: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba bất phân thắng bại trên cuộc đua phim ảnh

Bộ phim dự kiến lên sóng vào đầu tháng 11 trên nền tảng IQIYI. Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn là tài nhân nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

An Lạc Truyện dự kiến lên sóng vào giữa tháng 11 trên nền tảng Youku. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Nội dung kể về Nhâm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn).

Nguyệt Ca Hành (Trương Bân Bân, Từ Lộ)

Nguyệt Ca Hành - Ảnh: Internet

Nguyệt Ca Hành dự kiến lên sóng vào ngày 8/11 trên nền tảng IQIYI. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bôn Nguyệt của nhà văn Thục Khách. Nội dung kể về Liễu Tiêu (Từ Lộ), một thiếu nữ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ đã gặp gỡ một người thần bí, cô ấy đã dùng ba ngày vui chơi để chuyển vận của tương lai. Sau đó bản thân có được một sức mạnh to lớn và cũng không thể tự mình chế ngự chúng nên đành phải lẫn trốn vào Vũ Vương Hầu Phủ.

Tại đây Liễu Tiêu gặp được người nhập môn cùng Lục Ly (Trương Bân Bân). Bất ngờ rằng anh chàng Lục Ly đó lại có dung mạo giống người thần bí năm xưa. Tại Hầu Phủ cả hai giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trải qua nhiều thăng trầm, nguy hiểm và đã tạo nên câu chuyện riêng của mình. Hai người từ là tình đồng môn đã dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Định Luật Tình Yêu 80/20 (Dương Mịch, Hứa Khải)

Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Sau thời gian hoãn chiếu, Định Luật Tình Yêu 80/20 dự kiến lên sóng vào ngày 4/11 trên nền tảng Tencent. Bộ phim thuộc chủ đề tình yêu chị-em, là câu chuyện xoay quanh Tần Thi (Dương Mịch) - nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư yêu cầu đã kết hôn. Anh của Tần Thi là Tần Văn Vũ chưa được sự cho phép của em gái đã thay đổi trạng thái hôn nhân của cô thành đã kết hôn. Tần Thi không biết rõ chuyện gì và cứ nhậm chức, cho đến khi Dương Hoa (Hứa Khải) từ trên trời rơi xuống cùng Tân Thi diễn một vở kịch đến cục dân chính làm giấy kết hôn và thành vợ chồng hợp pháp

Dã Man Sinh Trưởng (Triệu Lệ Dĩnh, Lý Quang Khiết, Âu Hào)

Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Dã Man Sinh Trưởng dự kiến lên sóng vào ngày 9/11 trên nền tảng IQIYI và đài CCTV8. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bất Đắc Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung xoay quanh chủ đề “đấu trí thương nghiệp”, kể về Hứa Ban Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người phụ nữ chuyên thu mua gang thép. Cô sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi có mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha thì luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến cô. Về sau Ban Hạ dần lớn lên, trưởng thành trở thành một cô gái có tính cách mạnh mẽ kiên cường, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên. Cô trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở trong quá trình khởi nghiệp nhưng thành quả đạt được lại vô cùng viên mãn, ngọt ngào. Ban Hạ cuối cùng đã gặt hái được thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Cảm Ơn Bác Sĩ (Dương Mịch, Bạch Vũ)

Cảm Ơn Bác Sĩ - Ảnh: Internet

Cảm Ơn Bác Sĩ đã định ngày lên sóng vào 4/11 tới trên đài CCTV8 và ba nền tảng trực tuyến Tencent Video, IQIYI, Youku. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiêu Nghiên (Dương Mịch) - một bác sĩ đa khoa xinh đẹp, có tay nghề cao và có niềm đam mê mãnh liệt với ngành y. Số phận trớ trêu thay, trong khi cô hoàn thành nhiệm vụ điều trị cho những bệnh nhân bị thương khác thì người chồng đã không qua khỏi vì vết thương của mình. Kể từ đó, Tiêu Nghiên luôn muốn mình bận rộn để quên đi sự sợ hãi, đau đớn khi nhớ đến cái chết của chồng chưa cưới. Mang theo nỗi đau mất đi vị hôn thê khi cô đến bệnh viện Đồng Sơn.