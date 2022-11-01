Dữ Phượng Hành: Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh 'đảm đang' chuẩn bị đồ ăn cho ekip, góc nghiêng 'ăn tiền' khiến dân tình mê mẩn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường Dữ Phượng Hành. Trong hình ảnh, nàng tiểu hoa trong bộ cổ phục màu xanh nhã nhặn cùng mái tóc cột buông thả dịu dàng. Đặc biệt góc nghiêng của mỹ nhân khéo khoe chiếc mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng mịn khiến dân tình không khỏi mê mẩn.

Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân . Chính vì thế, dù vẫn còn đang trong quá trình quay phim nhưng vẫn được công chúng quan tâm ở những khoảnh khắc hậu trường phim.

Được biết, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau cảnh quay của bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh tranh thủ gói sủi cảo để chiêu đãi các diễn khác cũng như nhân viên đoàn viên, dáng vẻ lúc làm việc của cô nàng trông vừa tập trung lại vừa rất đảm đang.

Có thể thấy, mọi người trong đoàn phim Dữ Phượng Hành vô cùng thân thiết, xem nhau như người trong gia đình. Gần đây nhất, vào dịp sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, đoàn phim Dữ Phượng Hành đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho nàng tiểu hoa. Triệu Lệ Dĩnh ăn vận trẻ trung và được đoàn làm phim chuẩn bị phụ kiện cài đầu, đồ chơi cầm tay vô cùng dễ thương.

Triệu Lệ Dĩnh ăn vận trẻ trung và được đoàn làm phim Dữ Phượng Hành chuẩn bị phụ kiện cài đầu, đồ chơi cầm tay vô cùng dễ thương trong tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, không gian được bày trí vô cùng đáng yêu với điểm nhấn bong bóng được tạo hình từ các nhân vật trong phim. Được biết, ekip đã âm thầm tổ chức để tạo nên sự bất ngờ cho Triệu Lệ Dĩnh. Bầu không khí bữa tiệc vừa ấm cúng vừa ngọt ngào, cho thấy mọi người trong đoàn đều rất yêu thương nhau.

Ekip đã âm thầm tổ chức để tạo nên sự bất ngờ cho Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những khoảnh khắc tiếp theo từ dự án Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính.