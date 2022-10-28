Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét

Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra bộ ảnh mới của mỹ nhân thả dáng sang chảnh với những sản phẩm của thương hiệu trong buổi livestream khiến dân tình mê mẫn.
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Vào ngày 26/10, mạng xã hội xứ Trung náo loạn bởi hot search liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và các mỹ nhân cùng tham dự sự kiện thương hiệu. Được biết, đây là buổi livestream cho một thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm như giày, son, túi xách và đều được nhiều khách hàng trên toàn thế giới yêu thích và tung hô. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại nhận một số bình luận ác ý của cư dân mạng chỉ vì bản thân trông tròn trịa hơn bình thường.
Ngay lập tức, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra bộ ảnh mới của mỹ nhân thả dáng với những sản phẩm của thương hiệu. Loạt ảnh cho thấy nàng tiểu hoa diện lên mình chiếc đầm dài 2 dây xẻ ngực màu đen khéo khoe bờ vai trắng nõn. Không những thế bộ váy còn khoe trọn xương quai xanh hoàn hảo cùng với đôi chân thon thả. Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh dù trang điểm đậm nhưng nhìn vẫn khá tự nhiên, không có cảm giác già nua mà lại tôn lên sự quyến rũ.
Triệu Lệ Dĩnh khá tinh tế trong việc tạo hình để vừa có thể tôn dáng vừa khoe khéo được sản phẩm của thương hiệu.
Những hình ảnh trên đập tan những bình luận tiêu cực dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do bức ảnh canh góc quá cận với đèn hắt quá sáng khiến gương mặt của mỹ nhân trông có vẻ tròn hơn bình thường.
Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có phim sắp lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng với tạo hình và nội dung mới lạ. Các khán giả tiếp tục hóng chờ ngày chính thức công chiếu của bộ phim này.