Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét

Sao quốc tế 28/10/2022 16:05

Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra bộ ảnh mới của mỹ nhân thả dáng sang chảnh với những sản phẩm của thương hiệu trong buổi livestream khiến dân tình mê mẫn.

Vào ngày 26/10, mạng xã hội xứ Trung náo loạn bởi hot search liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và các mỹ nhân cùng tham dự sự kiện thương hiệu. Được biết, đây là buổi livestream cho một thương hiệu nổi tiếng về các sản phẩm như giày, son, túi xách và đều được nhiều khách hàng trên toàn thế giới yêu thích và tung hô. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại nhận một số bình luận ác ý của cư dân mạng chỉ vì bản thân trông tròn trịa hơn bình thường.

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh bị chê tròn hơn bình thường trong livestream thương hiệu - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra bộ ảnh mới của mỹ nhân thả dáng với những sản phẩm của thương hiệu. Loạt ảnh cho thấy nàng tiểu hoa diện lên mình chiếc đầm dài 2 dây xẻ ngực màu đen khéo khoe bờ vai trắng nõn. Không những thế bộ váy còn khoe trọn xương quai xanh hoàn hảo cùng với đôi chân thon thả. Không những thế, Triệu Lệ Dĩnh dù trang điểm đậm nhưng nhìn vẫn khá tự nhiên, không có cảm giác già nua mà lại tôn lên sự quyến rũ.

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 2Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 3

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 4
Phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã tung bộ ảnh của mỹ nhân thả dáng bên thương hiệu khoe trọn dáng vẻ quyến rũ, đập tan bình luận ác ý - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh khá tinh tế trong việc tạo hình để vừa có thể tôn dáng vừa khoe khéo được sản phẩm của thương hiệu.

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 5Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 6

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh tạo dáng khéo khoe sản phẩm thương hiệu - Ảnh: Internet

Những hình ảnh trên đập tan những bình luận tiêu cực dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ do bức ảnh canh góc quá cận với đèn hắt quá sáng khiến gương mặt của mỹ nhân trông có vẻ tròn hơn bình thường.

Loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh thả dáng sang chảnh bên sản phẩm khiến netizen bình luận ác ý trước đó phải khóc thét - Ảnh 8
Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có phim sắp lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng với tạo hình và nội dung mới lạ. Các khán giả tiếp tục hóng chờ ngày chính thức công chiếu của bộ phim này.

 

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Thay đổi tạo hình với kiểu tóc xù mì, Đàm Tùng Vận được netizen đặt lên bàn cân so sánh với Song Hye Kyo và Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dã Man Sinh Trưởng sao hoa ngữ cbiz Ly Tâm Lực

TIN LIÊN QUAN

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu

Dàn sao Hoa Ngữ từng lao đao bởi những vai diễn 'báo đời': 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh 'mất vé' phim hot của năm, Triệu Lộ Tư bị mang tiếng xấu

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi

Những mỹ nhân Hoa Ngữ thuộc trường phái thực lực, gây bão rating khi xuất hiện trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh khỏi bàn, Dương Mịch – Dương Tử gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lộ Tư 'bất phân thắng bại' trên cuộc đua 'chuyển hình' phim ảnh

Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lộ Tư 'bất phân thắng bại' trên cuộc đua 'chuyển hình' phim ảnh

Bảng xếp hạng những mỹ nhân có fan đông nhất Weibo: Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu, một vị trí gây tranh cãi

Bảng xếp hạng những mỹ nhân có fan đông nhất Weibo: Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu, một vị trí gây tranh cãi

Phát ngôn liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính lại ‘gây bão’ vì cũng từng nói điều tương tự với Dương Mịch?

Phát ngôn liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính lại ‘gây bão’ vì cũng từng nói điều tương tự với Dương Mịch?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI