Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương là vì Dương Mịch?

Ở thời điểm hiện tại, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính đang quay ở phim trường. Bộ phim có 3 phần chính bao gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Mỗi phần là một câu chuyện độc lập, một màu sắc tình yêu khác nhau nhưng tất cả đều đóng góp vào mạch truyện chính và tạo ra một thế giới Hồ Yêu đầy nhiệm màu.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Được biết, phần Nguyệt Hồng do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính ở phần Nguyệt Hồng và phần Trúc Nghiệp do Lưu Thi Thi đóng chính. Phần Vương Quyền chưa công bố diễn viên chính thức nhưng không ít dân tình đồn đoán nữ chính không ai khác chính là ‘gà cưng’ của Dương Mịch là Địch Lệ Nhiệt Ba.