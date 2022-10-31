Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương là vì Dương Mịch?

Sao quốc tế 31/10/2022 19:11

Dân tình đồn đoán nữ chính của phần Vương Quyền do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Tuy nhiên, cô đã từ chối vai này vì một lý do liên quan đến Dương Mịch.

Ở thời điểm hiện tại, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính đang quay ở phim trường. Bộ phim có 3 phần chính bao gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Mỗi phần là một câu chuyện độc lập, một màu sắc tình yêu khác nhau nhưng tất cả đều đóng góp vào mạch truyện chính và tạo ra một thế giới Hồ Yêu đầy nhiệm màu.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương là vì Dương Mịch? - Ảnh 1
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Được biết, phần Nguyệt Hồng do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính ở phần Nguyệt Hồng và phần Trúc Nghiệp do Lưu Thi Thi đóng chính. Phần Vương Quyền chưa công bố diễn viên chính thức nhưng không ít dân tình đồn đoán nữ chính không ai khác chính là ‘gà cưng’ của Dương Mịch là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương là vì Dương Mịch? - Ảnh 2
 Dương Mịch đóng chính phần đầu Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần thứ ba được đồn đoán là Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng tin đồn trên sai sự thật. Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên khá đắt show trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Nếu có từ chối vai diễn này cũng chỉ vì bận ở ngoài phim trường chứ không phải sợ bị so sánh với đàn chị như nhiều lời đồn đoán.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương là vì Dương Mịch? - Ảnh 3
Tin đồn Nhiệt Ba từ chối đóng chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vì sợ bị so sánh với Dương Mịch - Ảnh: Internet

Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba là ‘gà cưng’ được Dương Mịch nâng đỡ hết mực, tên tuổi của cô được công chúng biết đến nhiều hơn qua vai Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa đóng cùng Dương Mịch và nhiều phim khác. Nhờ bàn đạp này, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành tên tuổi ăn khách nhất hiện nay.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối đóng phần mới của Hồ Yêu Tiểu Hồ Nương là vì Dương Mịch? - Ảnh 4
Dương Mịch và Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp, đôi chị em thân thiết này không phải là cạnh tranh mà là hỗ trợ nhau cùng trở thành những ngôi sao hàng đầu, có lẽ người ngoài sẽ không thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm giữa họ.

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