Hết vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn nam, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn hẹn hò với người đã có gia đình?

Sao quốc tế 30/10/2022 11:56

Một trang mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ một thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò bí mật với thợ trang điểm điển trai đã có gia đình.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Sở hữu lưu lượng fan đông đảo cho nên chuyện đời tư của mỹ nhân Tân Cương luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ một thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò bí mật với thợ trang điểm điển trai, cao 1m8 làm việc với mình nhiều năm. Theo đó, vị thợ trang điểm này có ngoại hình không thua kém bất kỳ nam thần Cbiz nào, trông rất xứng với mỹ nhân Tân Cương.

Hết vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn nam, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn hẹn hò với người đã có gia đình? - Ảnh 1
 Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò bí mật với thợ trang điểm điển trai - Ảnh: Internet

Ngay khi lan truyền thông tin trên đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, có một người tiết lộ thông tin người thợ trang điểm này là người đã có gia đình. Cũng theo người này, mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và chuyên viên trang điểm kể trên chỉ là bạn bè bình thường, không có tình cảm gì đặc biệt.

Đây không phải lần đầu tiên, Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn hẹn hò. Trước đó, mỹ nhân từng vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn Hoàng Cảnh Du. Cụ thể, người qua đường bắt gặp cặp đôi ngồi trong xe nói chuyện riêng rất lâu. Nam diễn viên còn có những động chạm như khẽ vỗ lưng mỹ nhân Tân Cương. Sau đó, cặp đôi lên xe của Hoàng Cảnh Du đi về khu nhà riêng của anh và qua đêm tại đó.

Hết vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn nam, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn hẹn hò với người đã có gia đình? - Ảnh 2
 Trước đó, Nhiệt Ba từng vướng tin đồn hẹn hò với bạn diễn Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Hợp tác cùng nhau trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vướng tin đồn hẹn hò với Dương Dương. Các netizen đã soi được họ nhiều lần sử dụng đồ đôi, họ phát hiện chiếc nhẫn của Nhiệt Ba giống với cái mà Dương Dương từng đeo, từ kiểu dáng cho đến chất liệu hoàn toàn trùng khớp. Bên cạnh nhẫn đôi, vô số món đồ khác như mũ, phụ kiện cũng giống như đồ dành cho các cặp tình nhân.

Hết vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn nam, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn hẹn hò với người đã có gia đình? - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vướng tin đồn hẹn hò với Dương Dương vì đeo nhẫn giống nhau - Ảnh: Internet

Thế nên, netizen còn nghi vấn cặp đôi đã dọn về sống cùng nhau thông qua nhiều điểm tương đồng. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội của Dương Dương và Nhiệt Ba có tường, rèm cửa giống hệt nhau.

Hết vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn nam, Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng tin đồn hẹn hò với người đã có gia đình? - Ảnh 4
 Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương từng hợp tác trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Hiện tại, trước bất kì tin đồn tình cảm nào Địch Lệ Nhiệt Ba đều giữ im lặng khiến dân tình một phen bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

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